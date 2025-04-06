7歲孩童看「金南佶見面會」！梗王嚇到：我說話要小心

〔記者鍾志均／台北報導〕韓星金南佶話多出名，有「韓國梗王」封號；他暌違兩年，今（6）在Legacy TERA辦見面會，開場唱完《Four Times Around the Sun》後，還沒進入正題，就花了約30分鐘聊天，聽到台下有7歲孩童陪家長追星，他一秒收斂表示「說話會小心的」，不敢亂來。

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金南佶在台辦見面會。（GILSTORYENT提供）

金南佶開場不忘提及前一天和台灣媒體訪談，聽到自己是「最親切的韓國藝人」冠軍，他有些懷疑問台下粉絲，「只有記者們這樣覺得，還是粉絲也這麼覺得呢？」全場粉絲給予肯定，歡呼聲不斷，讓他放下心中疑慮，互動方式討喜歡樂。

今見面會以「金南佶號列車」為主題，主持人陳明珠化身「列車長」，帶著金南佶從「台北站」出發，一路往南，邊聊天、邊吃零食，與粉絲度過難忘一夜。

金南佶在台辦見面會。（GILSTORYENT提供）

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金南佶表示來到台灣，對記者們非常感謝，又說自己像「隔壁的大哥哥」，自嘲應該沒人覺得自己是弟弟，也再次提及下月即將來台的朱智勛，虧他話多，自己一句話都插不上，酸朱智勛在節目上說的全是謊言，全場笑翻。

金南佶在台辦見面會。（GILSTORYENT提供）

上回金南佶來台適逢農曆鬼月，這次來台又遇上清明連假，他搞笑說，看來現在起做每個動作、說話都要先得到同意才能進行，得知4日還是「兒童節」，他立馬詢問現場有兒童嗎？不料真有一名7歲孩童舉手，讓他當場說，「希望你得到好的營養，我會好好說話的，媽媽請你不要擔心。」

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