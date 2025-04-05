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金南佶獲好感NO.1激動尖叫！狂diss朱智勛長舌：來辦見面會幹嘛

金南佶打開話匣子聊不停，甚至提早15分鐘走進房間與記者閒聊。（GILSTORYENT提供）金南佶打開話匣子聊不停，甚至提早15分鐘走進房間與記者閒聊。（GILSTORYENT提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕堪稱最嘮叨的韓星金南佶，今天（5日）接受台灣媒體聯訪，完全不改長舌本性，甚至還提早15分鐘進場與粉絲閒聊，從天氣、美食、清明節，聊到瘋狂diss好友朱智勛，嗆朱智勛不認識自己，要他好好演戲，還聽說朱智勛也要來辦見面會，對此嗤之以鼻，笑翻全場記者。

金南佶原定在4點半訪問，訪問時間還沒到，他就如鄰家大哥一樣自然走進房間，坐在記者面前，嚇壞全場記者。他開始與記者話家常，還記得上次來台灣是鬼月，這次偏偏又遇上清明節，記者推薦他可以去吃潤餅，他也邊聽邊點頭，給記者滿滿的情緒價值。他見清明連假仍有不少記者到場，得知記者銷假上班，金南佶向工作人員大喊，「來人啊，準備Buffet」想要請大家飽餐一頓，足見滿滿的誠意。

提到今天是下雨天，他又默默走到窗邊看外面的景色，還突然問記者腳上的雨鞋會不會進水？並透露有到街上晃一晃，記者詢問難道不會被認出來，大聲叫他「南佶歐巴」？他一聽再度激動站起身，衝到窗邊，指著外頭說「外面根本沒人」！

聽聞2023年來台，被台灣記者票選為好感度第一名的韓星，聽聞自己是NO.1，金南佶數度激動站起來，金南佶知道記者們因為在乎他才來寫新聞，「觀眾也是來看我也是因為喜歡我，當然要對大家親切，不親切才奇怪吧！」被問到有沒有自信成為2025年的冠軍？金南佶表示，這樣反而會想著要多做些什麼，感到有點壓力，自己不是特別想去獲得好感。金南佶反問會有人不親切嗎？記者都笑而不答。

金南佶2023年在台灣見面會開了3小時，日本4小時，韓國則開了5小時，連家長都急忙要找女兒。金南佶笑說，他今天在機場還被粉絲問「是否要破紀錄？」，不過整個韓國團隊都勸他不要，教育主持人要控場「拖太長就完蛋了」，金南佶還考慮中間要有中場休息時間，更爆料比起經紀人，爸媽嫌他太過長舌，還叫他不要說了趕快進房間，嘴上抱怨金南佶太囉嗦，不過媽媽很開心有個像女兒的長男，能夠陪她聊到天南地北。

金南佶狂虧朱智勛，還要記者別寫太多他的內容，否則他會臭屁。（GILSTORYENT提供）金南佶狂虧朱智勛，還要記者別寫太多他的內容，否則他會臭屁。（GILSTORYENT提供）

先前金南佶抱怨好友朱智勛才是最長舌的人，被朱智勛反嗆。今天藉由訪問機會問到此事，金南佶開啟「嗆人模式」，稱幾個好友聚在一起，他是負責做反應、會看場合說話的人，而朱智勛是不管在哪都一直講的類型，且話多到打字會痛，「他不認識自己，好好去演戲吧，演技有太多外在、硬要表現出來的感覺！」他稱朱智勛不會聽他的話，朱智勛是那種永遠自己對的人。

提到朱智勛也即將來台辦見面會，金南佶先說「他來幹嘛？」隨後表示不想給建議，一個原因是朱智勛不會聽話，另一個原因是怕自己位子被搶走，被問到是否願意去當嘉賓？金南佶推辭笑說：「他才不會找我，因為他覺得他是主角！」一下子吐嘈朱智勛太多內容，自覺「我好像都在diss朱智勛」，但又改口要大家不要寫太多朱智勛的內容，讓他版面太多，實在有夠好笑。

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