（獨）Andy親上火線打臉「豪宅戀」！經紀人也發聲：他真的很辛苦

Andy上傳新影片，澄清近來關於他的傳聞。（翻攝自YT）

〔記者侯家瑜／台北報導〕Andy今6日凌晨上傳新影片，澄清近來關於他住信義區豪宅、交了新女友等傳聞，強調女方是自己的經紀人且該信義區住所是對方的租屋處，而經紀人稍早也做出回應。

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在最新影片中，Andy公開四點聲明，表示他與家寧早在去年4月分手，10月才對外宣布。針對外傳的新女友是新聞台記者一事，他透露兩人是在去年8月透過朋友聚會認識，對方因具媒體背景，在他當時沒有經紀人時伸出援手。至於外界關注的信義區豪宅，他澄清那是經紀人租的住所，並非上億豪宅，而只是間小套房，而他本人則一直住在新北的租屋小套房，直到今年3月底才搬家。

經紀人則回應表示，感謝媒體的關心，目前他們最在乎的，還是希望Andy未來的作品，都能持續滿足粉絲們的期待。她也以個人立場呼籲媒體多給予Andy關注與支持，「他這些年來真的很辛苦，也希望群海公司的帳務，能夠早日水落石出，在此非常感謝大家的無私支持！」

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