Andy被抹黑 否認住上億豪宅

Andy日前搬離陪伴他10年套房。（翻攝自YouTube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」Andy與家寧分手後風波不斷，Andy控訴家寧一家人奪走苦心經營頻道，自己卻只領5.5萬元月薪，影片曝光獲大批網友粉絲支持，更火速成為200萬訂閱YTR，上個月還拍影片宣布搬離租了10年小套房，今（6）日凌晨上傳新影片，澄清近來關於他住信義區豪宅、交了新女友等傳聞。

在最新影片，Andy公開4點聲明，表示去年4月跟家寧分手，10月才官宣，傳他新女友是新聞台記者，他透露2人去年8月透過朋友聚會認識，因為有媒體背景，協助當時沒經紀人的他；至於外傳入住上億信義區豪宅，他稱是經紀人的租屋處，且也並非破億房子只是小套房，而他自己則一直住在新北租屋小套房，3月底才搬家。

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Andy上個月底告別10年租屋處，他曾在影片說過套房每月租金6000元，被眼尖網友發現這間房已悄悄在租屋網上架，或許因為Andy加持過，租金已上漲為8000元，電費每度5.5元。該套房具備冰箱、洗衣機、電視、冷氣、床、衣櫥、第四台及桌椅等設備，但禁養寵物亦無垃圾代收。

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