孫燕姿遭揭私下面 楊采妮心疼她「很懂忍耐」

孫燕姿最新巡演在新加坡起跑。（Make Music提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕孫燕姿相隔11年以「就在日落之後」巡演回歸，演唱會昨晚在她的家鄉新加坡啟航，四場門票完售，共吸28000名樂迷齊聚朝聖，首場演出她的狀態極佳，也分享了育娃生活，笑說在家中被趕出廚房，所以決定把兒子送去學烹飪；女兒則送她一個玩偶，幽默說「這樣你就可以練習如何當一個好媽媽」，逗得台下笑聲不斷。

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不過，滿場歌迷們也被星友們錄給孫燕姿的VCR弄哭，其中新加坡天后陳潔儀就透露，「我眼裡的孫燕姿，是一個不拘小節，超可愛、坦率、真性情，永遠的陽光小女孩，可是在這個可愛的背後，又是一個很叛逆的女生。」

楊采妮等好友錄VCR給孫燕姿。（翻攝自小紅書）

好友楊采妮則細數與孫燕姿生活上的轉變，「我們從之前都是聊運動啊、開開心心玩的，到後面我們卻聊很多生活的事，還有我們孩子的事。」她稱讚孫燕姿是一個非常真實的女孩，「她很成熟，有時候她的成熟，會讓我覺得很心疼，因為我知道她很懂得包容、很懂得忍耐，所以我常常都很想給她一個很大的擁抱，跟她說，燕姿啊，你已經做得非常棒了。我希望上天會一直保佑她、愛護她，因為她太值得得到幸福了。」一番話讓歌迷噴淚。

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