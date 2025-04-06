孫燕姿回來了！台灣開唱時機曝光 老公罕見公開露面放閃

孫燕姿演唱會起跑。（Make Music提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕暌違11年，華語樂壇天后孫燕姿帶著歷時五年精雕細琢的「就在日落以後」巡演回歸，昨晚從她的家鄉新加坡正式啟航，台灣歌迷苦等多時，近日也盛傳孫燕姿將在暑假唱上高雄巨蛋，至於什麼時候會來台灣辦演唱會？經紀公司則回應：「台灣場次已在積極規劃中，有好消息一定會告訴大家。」

孫燕姿老公納迪姆在社群放閃。（翻攝自臉書）

孫燕姿昨晚開唱，爸媽、老公納迪姆都到現場支持，演唱會中，台上的LED大銀幕投放出孫燕姿的照片，臉頰、額頭上全都是鮮紅的「吻痕」，一旁也出現了納迪姆的照片，夫妻倆另類同台大放閃，讓全場觀眾都被閃瞎，納迪姆更在臉書曬出這張照片，寫著「星期六晚上我確實找到一個表演去看。」相當以愛妻為豪。

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演唱會上，納迪姆也透過VCR幫老婆打氣，他劈頭就寵溺喊著「sweetie」，坦言知道老婆為演唱會付出了許多心力，而這並不容易，尤其是帶著家人，也確信她一定會表現出色，最後祝她「玩得開心」，夫妻情話引來全場尖叫。

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