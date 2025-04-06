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主持群「扛20公斤沙包」宛如陸戰隊 林莎崩潰直喊扛不起

本集主持群挑戰扛重物預估關主BOXING樂團體重。（公視提供）本集主持群挑戰扛重物預估關主BOXING樂團體重。（公視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕實境節目《不在我的世界當勇者》由胡宇威、李霈瑜（大霈）、楊奇煜、林莎、郭芝吟（吱吱）、文姿云、喬瑟夫、超認真少年擔綱主持。本週日（4月6日）即將播出第七集，勇者們將迎接全新賽事「負重接力」，這場比賽不僅是體能的對抗，更是一場智慧的考驗，主持群宛如陸戰隊，不只要搬運輪胎、沙包、桶裝水，還得精準預測新任關主特別來賓BOXING樂團成員的重量，才能贏得勝利。

不在我的世界當勇者本集節目挑戰負重比賽，左起大霈、林莎、文姿云、郭芝吟（吱吱）。（公視提供）不在我的世界當勇者本集節目挑戰負重比賽，左起大霈、林莎、文姿云、郭芝吟（吱吱）。（公視提供）

在負重接力賽前訓練時，勇者們就已經苦不堪言，不僅要在石子地上練習扛起重達20公斤的沙包，甚至還要烈日底下搬運沈重的輪胎，讓大家叫苦連天。林莎嘗試後痛喊：「輪胎有內凹，扛上肩真的超痛，根本沒辦法再跑動！」郭芝吟（吱吱）則形容挑戰難度超乎想像：「沙袋幾乎都超過十公斤，搬起來身體就會晃，沒有訓練的話，根本沒辦法健康地走完。」這場比賽的強度，讓所有勇者都感受到前所未有的壓力。

比賽結束後，BOXING樂團對勇者們的表現讚不絕口：「沒想到勇者們不只是比體力，還需要運用智慧，他們很認真，也感受到團隊一起努力的精神。」BOXING也特別鼓勵勇者們：「繼續堅持下去、注意安全，比賽輸贏不是重點，最重要的是過程！」為了讓勇者們在激烈的挑戰後放鬆心情，BOXING現場獻唱，讓大家瞬間進入派對模式。

楊奇煜搬沙袋接力，感性吐露累但快樂 。（公視提供）楊奇煜搬沙袋接力，感性吐露累但快樂 。（公視提供）

播出進入倒數，楊奇煜感性表示：「這幾天雖然很累，但蠻快樂的，暫時離開小孩、老婆，和大家一起奮戰，很開心。」他更直言：「很難相信自己出道多年，竟然還能在這個圈子裡交到朋友，非常難忘！」

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