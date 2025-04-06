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鍾明軒不忍了！爆同行買網軍「公開價目表」 4大判斷關鍵曝光

鍾明軒經常在社群分享生活。（翻攝自IG）鍾明軒經常在社群分享生活。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅鍾明軒近來爭議不斷，但他依舊無畏外界批評，照樣作自己，今（6）突在IG限時動態發文，直言近期發現不少同行會「買網軍」經營形象，並提供4項判斷網軍的指標。

鍾明軒發現近期有不少同行在買網軍。（翻攝自IG）鍾明軒發現近期有不少同行在買網軍。（翻攝自IG）

鍾明軒在IG限時動態發文表示，「最近發現有不少同行會買網軍，來幫助自己在網路世界活得很好」，並公開一張價目表提到，如果發現網路上某些話題，莫名其妙開始被大家討論，可以透過以下4點來判斷是否為網軍，「1.留言風格過於一致，2.帳號異常，3.攻擊節奏一致，4.特定話題被刻意放大」。

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鍾明軒強調，自己一旦察覺以上跡象，就會選擇不再關注這些聲音，「因為當有人刻意在控制輿論的時候，這種輿論不看也罷，它不會幫助你成為更好的人。」不過他也坦言，「當然，也有很多是真粉或是真實討論，但如果你看到太多可疑現象，就要提高警覺」。

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