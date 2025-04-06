金鐘戲王談「琴」說愛！苦練日文坦言壓力非常大

黃河為《星空下的黑潮島嶼》苦練小提琴。（客家電視台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「金鐘戲王」黃河在客家電視台影集《星空下的黑潮島嶼》與韓寧演夫妻，兩人首次合作，回憶起第一場對手戲，黃河說：「我們的第一場戲就是兩人相遇，透過小提琴讓愛情和關係萌芽了，那是我第一天拍攝並且以全日文表演，還要演奏小提琴，真的是技術含量爆表的一天。」

曾少宗在《星空下的黑潮島嶼》飾演的老師慘變階下囚。（客家電視台提供）

鍾政均（左）在《星空下的黑潮島嶼》飾演戰俘，全身燒傷。（客家電視台提供）

黃河坦言第一場戲的壓力非常大，「但韓寧一直表現得很平靜淡定，我也感受到她的情緒，在表演的時候只要專注在對方身上，聆聽對方講話和投注她對於小提琴的喜愛，最終成功完成這場艱難的戲。」

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韓寧在《星空下的黑潮島嶼》拉小提琴展現氣質美。（客家電視台提供）

韓寧（中）在《星空下的黑潮島嶼》與黃河（右）久別重逢。（客家電視台提供）

韓寧（右）在《星空下的黑潮島嶼》赴綠島探望黃河。（客家電視台提供）

鍾政均飾演全身燒傷的戰俘，他表示：「這應該是我演過內心最空的人，除了身體的大面積的燒燙傷已是極大痛苦，心裡卻連唯一可以支撐他的家人都不在身邊，感覺徹底被掏空了。」他感慨：「一想到當時到底又有多少人是這樣的遭遇？想著都覺得好難受。」

黃河（右）在《星空下的黑潮島嶼》與韓寧（左）藉由小提琴確認愛意。（客家電視台提供）

談到與夏騰宏對戲，鍾政均說：「夏騰宏一直給我一種很穩定感，不管場上發生什麼，他都會讓你感覺很安全，最後一場離別戲，我們有眼神的交會，他看我的眼神就透露出很多情緒，彷彿就是在告訴我『沒事的，你會好好的。』」

黃河（右起）、夏騰宏在《星空下的黑潮島嶼》細心照料鍾政均。（客家電視台提供）

曾少宗劇中飾演吳念軒的老師，是一位經歷日治時期的國小教師，他說：「希望自己的學生能夠在那樣動盪的時代裡，對自我和未來有所覺醒、有所覺察，因為唯有擁有理想，人生才會有方向。」回想起不同的人生階段，曾少宗也有感而發地說：「就像阿貴遇到徐老師一樣，我也曾遇到影響深遠的人。有時是一句話，有時是一個眼神，這些瞬間都成為我生命中的轉折點。而最像徐老師、始終支持我的，正是我的父母。雖然他們不完全了解演藝工作的挑戰，卻是我最重要的支柱。我常在情緒低落或喜悅時打電話回家，從他們平靜的聲音中獲得力量。」

《星空下的黑潮島嶼》描述白色恐怖時期，綠島新生訓導處的故事，用不一樣的視角切入，跳脫悲情加入了許多醫療與工藝的亮點元素，看五虎將如何用生活智慧與高超醫術翻轉他們的生命與如何為了無生趣的火燒島帶來希望，絕對翻新觀眾視野。每週日晚間9點，於客家電視頻道、中華電信MOD、HamiVideo影劇館+同步播出。

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