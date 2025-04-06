愛莉莎莎喊Taiwan被當塔利班？ 印度老闆發聲了

愛莉莎莎到印度旅遊因「Taiwan」發音被誤認為「塔利班」（Taliban）引發議論。（翻攝自愛莉莎莎IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅愛莉莎莎到印度旅遊因「Taiwan」發音被誤認為「塔利班」（Taliban）引發議論，昨有網友私訊餐廳老闆，老闆親自回應表示不可能搞錯，對此，愛莉莎莎再度向老闆說明事件原尾，都是誤會一場。

愛莉莎莎是在前往印度被當地人問從哪裡來，她以英文回應「I'm from Taiwan」，對方以為她來自恐怖組織Taliwan（Taliban，塔利班），嚇到當場發抖。該段經歷事後被疑造假，愛莉莎莎發限動釋疑：「我向天發誓是真的！就在印度克拉拉邦餐廳發生趣事，當時2位瑜家老師也都有聽到對話。」

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有網友昨聯繫這名印度老闆求證，老闆表示：「從未混淆或將台灣稱作塔利班....強烈否認此事與我有任何關聯。」老闆回應被認為打臉愛莉莎莎，接著有人跳出來留言：「可以請愛莉莎莎打個電話給老闆釐清狀況？」

對此，愛莉莎莎也立即私訊餐廳老闆，並詳述經過，老闆理解後回應：「我明白了，這只是一個有趣插曲，被少數網友誤解，非常感謝您澄清了這個情況....這只是發音上誤會，完全沒有任何惡意，我們尊重歡迎來自世界各地的人，包括台灣朋友。」

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