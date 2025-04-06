（獨家連線）影帝《復仇反擊戰》喪妻追兇超悲傷！喊話拍前傳談戀愛

奧斯卡影帝雷米馬利克在《復仇反擊戰》化身對間諜工作超不熟的科技高手。（二十世紀影業提供）

〔記者許世穎／台北－紐約連線報導〕由影帝雷米馬利克監製主演的諜報動作新片《復仇反擊戰》，於台灣時間今（6）日凌晨舉行國際線上記者會，他和主要演員勞倫斯費許朋、飾演他太太的艾美獎戲后瑞秋布羅斯納安，以及凱特瑞納巴爾夫一同出席。雷米直說比起續集，更想發展電影前傳探討他和瑞秋的相遇過程，讓瑞秋當場喊話「我們什麼時候來場浪漫喜劇啊？」

影帝雷米馬利克主演諜報動作片《復仇反擊戰》並首度擔任監製。（二十世紀影業提供）

該片描述雷米飾演的平凡中情局解碼員失去了摯愛妻子，孤身踏入間諜世界，展開一場跨國復仇行動。提到從個人經驗或情緒中汲取靈感，雷米形容多數人都經歷過某種程度的失落與悲痛，「但我並不把表演或拍電影當作一場自我療癒的過程，也不是為了尋求情緒上的釋放，但身為一個人，我當然可以從某些地方找到共鳴，只是盡量不讓那種感覺主導整個表演。」

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雷米馬利克（左）和艾美獎戲后瑞秋布羅斯納安在《復仇反擊戰》飾演無緣夫妻，喊話拍攝前傳談戀愛。（二十世紀影業提供）

由於角色歷經喪妻之痛，雷米透露還和導演詹姆斯哈維斯一起研究「悲傷的五個階段」，務求讓角色的每一步都真實自然，「我會讓自己進入一個狀態，就是建立與瑞秋的那段關係，並一直提醒自己那種巨大的失落感，因為我覺得人在那種情況下，很可能會走向兩個極端，而另一個方向是非常黑暗的。」

除了刺激的動作場面，電影也探討「正義與復仇」的辯證，瑞秋提到，角色間的情感關係讓整部片更加讓觀眾有所共感，凱特瑞納則說瑞秋的角色簡直是整部電影的核心，「她和雷米之間的關係非常動人，也為雷米的角色提供了一個情感動力」，勞倫斯形容被拋入極端情境的平凡人，正是演員求之不得的角色，「看似普通但卻必須迎戰極端挑戰，是我們最感興趣的題材之一。」

雷米馬利克（左）在《復仇反擊戰》獲得凱特瑞納巴爾夫飾演的神祕角色相助。（二十世紀影業提供）

片中勞倫斯特訓對特務工作一竅不通的雷米，戲裡戲外都宛如師徒，他說雖然兩人首度合作，但早在7、8年前的一場派對上就認識雷米，「我們一拍即合，也尊敬對方作為演員的才華。」他笑說收到《復仇反擊戰》的劇本，立刻忍不住翻個不停，「後來我們真的到倫敦一起工作，感情也變得更深，非常感謝能參與這麼棒的一部作品。真的，還想再來一次！」

首度擔任電影監製，雷米表示真的很喜歡從頭到尾參與整個過程、掌握每一個細節，「我不知道這是不是我完美主義的一面，但我常會回想起在拍《波希米亞狂想曲》和《007：生死交戰》時，對某些鏡頭、鏡頭的鏡頭距離，甚至其他演員的表現，都會跟導演討論。」

雷米說在後期階段，也希望確保呈現出最好的版本，「我聽過很多演員在剪接室中偷偷參與，我就思考有沒有什麼辦法，不用偷偷摸摸地做這件事，所以最好的方法，就是從一開始就參與其中。」他說更棒的是仍讓他邀請一直夢想合作的演員們一起參與，「這次的演員陣容，我認為每個人都在自己職業的巔峰狀態，我很榮幸能與這些演員同台，能坐在這些人旁邊，本身就是一個了不起的成就。」

雷米馬利克（左）和勞倫斯費許朋相識多年，終於有機會合作《復仇反擊戰》。（二十世紀影業提供）

瑞秋也大讚雷米當製片凡事親力親為，「雷米真的太謙虛了，而且他的熱情真的很有感染力，無論對角色和世界觀的投入，都讓這部電影非常與眾不同，角色之間的關係也讓故事更有人味，讓人既能投入也能有所共鳴。」

至於是否有拍攝續集的可能性，四位主演異口同聲表示樂觀以對，雷米當場表示：「我其實比較想拍前傳，看看他和他太太是怎麼相遇的。」瑞秋當場甜笑回應：「我們什麼時候拍浪漫喜劇啊？」凱特瑞納則打趣說想看雷米的角色當初是如何談戀愛，而勞倫斯則表示如果延續故事，他和雷米的角色可以發展成人意想不到的組合搭檔，「大概像兩個壞警察一樣！」《復仇反擊戰》將於4月11日台美同步上映。

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