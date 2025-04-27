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娛樂 電影

香港金像獎》梁朝偉、劉嘉玲甜蜜現身 影帝「社恐」上身超抖

梁朝偉（左）、劉嘉玲一起亮相香港金像獎紅毯。（香港明報提供）梁朝偉（左）、劉嘉玲一起亮相香港金像獎紅毯。（香港明報提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕「偉仔」梁朝偉去年沒參加「香港金像獎」頒獎典禮，照樣以《金手指》拿下影帝；本屆他並未入圍，倒是和愛妻劉嘉玲一起攜手現身紅毯，影迷大讚畫面美好，只是偉仔依舊難以擺脫「社恐」，走路被網友笑稱似乎有些僵硬。

梁朝偉擔任本屆頒獎嘉賓，負責頒發「最佳新演員」與「最佳新導演獎」，被問是否有心儀哪位得獎者時，他說「不知道，有些有看，有些沒看，不過相信入圍者都是勢均力敵。」

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其實梁朝偉至少10年沒有出席金像獎典禮，坦言感覺很好，很興奮，又說雖然沒有入圍，但頒獎一樣很緊張；外傳他和周潤發加盟，《九龍城寨之龍頭》，偉仔直言沒工作，也沒聽聞會拍攝，直言可能是誤傳。

古天樂壓軸登場。（香港明報提供）古天樂壓軸登場。（香港明報提供）

此外，壓軸亮相的古天樂乘坐轎車登場，他身穿黑色西裝，打扮帥氣有型，他主演的《九龍城寨之圍城》票房、口碑均好，聽聞海外反應也不俗，他說當然開心囉。

這次角逐男配角的古天樂，還和同片的伍允龍對打，謙稱入圍就是肯定，只希望年輕人能多拿獎。

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