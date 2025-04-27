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娛樂 最新消息

香港金像獎》「A貨許光漢」獲獎！《爸爸》蘇文濤奪最佳新演員

〔記者鍾志均／台北報導〕第43屆香港電影金像獎今（27）晚頒獎，「偉仔」梁朝偉擔任頒獎嘉賓，率先頒發「最佳新演員」獎，由港片《爸爸》18歲的蘇文濤順利奪獎，他在片中演出劉青雲的兒子，犯下弒母殺妹案，初登大銀幕表現可圈可點。

蘇文濤以《爸爸》奪下金像獎最佳新演員獎。（翻攝自金像獎臉書）蘇文濤以《爸爸》奪下金像獎最佳新演員獎。（翻攝自金像獎臉書）

蘇文濤在片中將青少年的倔強叛逆到最後釀成大禍的無助徬徨，演繹得令人印象深刻，由於他長相斯文，又戴了一副眼鏡，導演翁子光曾開玩笑形容蘇文濤是「A貨許光漢」，透露當初自超過百位演員和素人中挑選他來演出。

蘇文濤從梁朝偉手中接下獎座，態度冷靜沉著，表示很感謝導演、演技指導挑中他，「感謝你們敢用一個完全沒演過戲的素人演員」。

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在《爸爸》中，蘇文濤飾演精神分裂患者「厚明」展露頭角，重點在於深刻刻畫「兒子」身分，而非單純「精神病患者」；他先前已斬獲香港電影導演協會最佳新演員獎，這次再下一城，拿下金像獎最佳新演員，未來發展令人期待。

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