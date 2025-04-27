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娛樂 電影

香港金像獎》劉青雲曝愛妻是「幕後軍師」 郭富城6度拚影帝

劉青雲（左二）攜《爸爸》一家人、呂爵安（左）、谷祖琳、蘇文濤亮相金像獎紅毯。（香港明報提供）劉青雲（左二）攜《爸爸》一家人、呂爵安（左）、谷祖琳、蘇文濤亮相金像獎紅毯。（香港明報提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕第43屆香港電影金像獎今（27）晚頒獎，紅毯上包括6度角逐金像獎影帝的「城城」郭富城、古天樂、林峯等眾星登場，以《爸爸》角逐影帝的劉青雲帶著片中妻兒現身，笑稱妻子郭藹明是「戰袍」幕後軍師。

被問為何太太郭藹明未現身，劉青雲笑稱她深居簡出，其實默默幫了很多事情，包括出席典禮的衣服就是由她一手打點；《爸爸》中的「妻子」谷祖琳、「兒子」蘇文濤等分別入圍女配角、最佳新演員，被看好今晚有獎可拿。

郭富城以《臨時劫案》6度角逐金像獎最佳男主角獎。（香港明報提供）郭富城以《臨時劫案》6度角逐金像獎最佳男主角獎。（香港明報提供）

郭富城以《臨時劫案》角逐最佳男主角，首次扮演心狠手辣的悍匪，今晚他戴上墨鏡帥氣現身紅毯，此次將對上強敵《破．地獄》許冠文、《爸爸》劉青雲等對手，獎落誰家精彩可期。

《看我今天怎麼說》游學修（右）、鍾雪瑩角逐金像獎最佳男女主角獎。（香港明報提供）《看我今天怎麼說》游學修（右）、鍾雪瑩角逐金像獎最佳男女主角獎。（香港明報提供）

今年紅毯女星相對保守，以《看我今天怎麼說》拿下金馬影后的鍾雪瑩，再以該片迎戰金像獎最佳女主角，她包緊緊亮相，倒是女星王丹妮以胸前亮片裙上陣，今晚也將負責頒發「最佳衣著獎」。

可惜的是，首次入圍最佳女配角的鄧麗欣原本有望攜電影《我談的那場戀愛》上紅毯，無奈她稍早發文表示身體不適，不斷嘔吐，未能如期出席典禮，不過她說，會在家好好休息欣賞直播，隔空支持大家和香港電影。

劉冠廷代表《老狐狸》劇組出席金像獎頒獎典禮。（香港明報提供）劉冠廷代表《老狐狸》劇組出席金像獎頒獎典禮。（香港明報提供）

今年有兩部台灣電影角逐「最佳亞洲華語電影」，包括《老狐狸》和《鬼才之道》，劉冠廷身為今年台灣代表之一，稍早亮相紅毯及擔任嘉賓，不少影迷期待《老狐狸》能順利獲獎。

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