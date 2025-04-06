金鐘女星鐵工廠打工悲嘆「沒有選擇」 痛哭2分鐘畫面超心酸

〔記者蕭方綺／台北報導〕三度入圍金鐘的台越混血演員楊富江主演公視學生劇展《留學生》短片，她在片中除進入鐵工廠勞動，還有場一氣呵成、長達兩分鐘的獨角哭戲。為了貼近角色狀態，她在拍攝前後都長時間待在工廠，楊富江表示，只是短暫體驗，仍能感受到這份工作的辛苦和風險，也體會角色「沒有選擇、只能撐下去」，這樣既疲憊又無奈的處境。

楊富江在《留學生》飾演越南來台的留學生的「青春」。（公視提供）



《留學生》為馬來西亞來臺求學的黃勇嵻就讀世新廣電系電影組時自編自導作品，由金馬短片得主李宜珊擔綱製作人。故事描繪楊富江、周芷瑩飾演的阮氏青春和范氏梅是從越南來臺的留學生，但必須打工付學費的他們，處境卻與外籍勞工無異，楊富江試圖透過轉校來取得更好的機會與未來，到頭卻發現只是徒勞無功。

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楊富江在《留學生》飾演在鐵工廠打工的留學生，卻遭遇到不公平的待遇。（公視提供）



其中一場令人印象深刻的戲，是阮氏青春轉校失敗後在觀景台上的哭泣。楊富江形容長達兩分鐘的哭戲說「這是一場無聲的對抗，夢想和現實站在兩端，她自己夾在中間」，楊富江表示觀景台兩邊「一邊是象徵夢想的城市，一邊是代表現實的工廠」。

楊富江在《留學生》劇中因夢想漸遠，在觀景台上痛哭。（公視提供）



認為片中角色「青春」的眼淚不僅是難過，更是一種認輸，認為「這不是她選擇了現實，而是現實選擇了她」；楊富江體悟到「夢想越來越遠」，鏡頭前情緒自然流露，把揉爛資料痛哭，雖然難拍的哭戲一次就搞定，但卻也哭腫了眼，讓人心酸。《留學生》將於6日晚上10點半在公視首播。

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