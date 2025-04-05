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娛樂 電視

BL劇男星翻船？遭爆「私約女粉」去U2洩曖昧對話 張家陞道歉了

〔記者蕭方綺／台北報導〕張家陞最近演出BL劇《獨佔接班人》，與毛祁生組成CP，打開知名度，沒想到竟傳出張家陞私約中國女粉絲去U2，還要粉絲見他時穿少一點，對話紀錄全都曝光，遭中國網友痛批「噁出新高度」，掀起熱議。對此，張家陞第一時間發文道歉，表示「要向因我輕佻言語而感到不舒服的粉絲道歉」，經紀人也強調他沒有真的約粉絲出去，都是線上聊。

毛祁生（後）、張家陞合作BL劇《獨佔接班人》培養出好交情。（記者潘少棠攝）毛祁生（後）、張家陞合作BL劇《獨佔接班人》培養出好交情。（記者潘少棠攝）

細看相關在網路上流傳的對話截圖，張家陞傳訊息說，「我都不知道要把妳當朋友還是粉絲」，對方回說「如果是朋友的話，我超樂意的」、「那你覺得我更像什麼呢？」張家陞則是透露想要帶對方去吃飯，但很怕這樣很奇怪等等。

接著張家陞以有沒有Line pay為由，問對方要不要加賴，並且附上帳號截圖，張家陞還關心對方，「新聞說今天開始降溫，這幾天會很冷，衣服請多穿一點」，還說「見我可以少一點」，藉機在直播時候偷撩她，講女網友的名字說她很正等等。

張家陞私訊女粉絲截圖曝光。（翻攝自微博）張家陞私訊女粉絲截圖曝光。（翻攝自微博）

對此，張家陞今發出道歉聲明，指出作為一名公眾人物，應該時刻注意自己的言行，並與粉絲之間的互動保持專業和恰當，承諾未來一定會更加謹慎地處理與粉絲之間的互動，時刻保持專業態度，並遵守行業規範，也會加強自我管理，避免類似情況再次發生。

除此之外，張家陞也被質疑演BL劇，又討厭跑宣傳直播，稱目的只是賺錢，被網友批評沒有考慮到搭檔對象。

對此，他解釋關於網傳直播戲劇宣傳的截圖，實為兩件不同的事，一為宣傳直播，一為TikTok 直播。針對在戲劇宣傳直播部分，他和幾位主演們一起工作的時候是非常快樂的，但的確因在合體宣傳時，他比較不知道怎麼去插話和答話，怕打斷節奏，呈現被動式的發言，「讓毛毛、瑋澤、靖恆分擔了我部份的工作，很謝謝三位在過程中的幫忙，同時也再次跟三位致歉。」

而在TikTok直播部分，他說自己由於前陣子工作時間安排上的擠壓，因疲憊而產生了一些負能量，但自己沒有調節好，還跟粉絲抱怨，實為非常不成熟的舉動。

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