張學友現蹤了！專寵台灣歌迷無極限 阿嬤驚呼以為木村拓哉

飯店外聚集了近200名的歌迷守候。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「歌神」張學友重返台灣開唱，今晚在小巨蛋舉辦「60+」世界巡演，連續3週的五六日在台北小巨蛋開唱，寵粉的他今天首場到場館彩排前，特地到飯店外與久候的歌迷打招呼。

張學友闊別多時回到台北開唱，這次開唱碰到連假，飯店外聚集了近200名的歌迷守候，只為了爭睹歌神的風采。

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張學友與守候的歌迷擊拳、寒暄。（記者王文麟攝）

今天下午3點鐘，歌神從飯店步出，他展現十足親和力，親切寵粉的與守候的歌迷擊拳、寒暄，也收到不少台灣名產及卡片當禮物。

被問到身體還好嗎？張學友比讚回應稱「可以」、「可以」，他也向台灣觀眾喊話「我會加油的」抒發心聲。

張學友與守候的民眾打招呼。（記者王文麟攝）

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現場擠滿大票歌迷，有路過的阿嬤民眾，還以為歌迷是在等候木村拓哉，得知是張學友反應更熱烈，驚呼他看起來都沒有變。

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