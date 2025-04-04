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織織氣認「這星座」出軌不認錯 無奈爆：反過來要我反省

織織氣認「這星座」出軌不認錯 無奈爆：反過來要我反省人氣圖文作家織織（右）與賴賴（左）曾交往多年。（翻攝自FB）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕人氣網紅圖文作家「織織＆賴賴」交往多年，兩人於2023年無預警宣布分手，共同經營的40萬社群也宣布停更，震驚外界。然而，織織在去年12月證實懷孕喜訊，經常在社群與網友互動的她，再次透過Threads的回覆，引發網友熱烈討論。

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織織氣憤認同巨蟹座會將出軌合理化。（翻攝自Threads）織織氣憤認同巨蟹座會將出軌合理化。（翻攝自Threads）

起初，有一名網友在Threads發文列出五大「出軌還合理化行為的星座」，依照名次排序為「巨蟹座、牡羊座、金牛座、射手座以及獅子座」。在網友們議論紛紛的同時，織織也在貼文下方留言表示毫不意外第一名是巨蟹座，「很準，被（前任）指著鼻子叫我反省為什麼他會出軌。」立刻引來網友支持，「原來賴賴（前男友）是巨蟹座，有夠不負責」、「渣男絕不會有好下場，等著看吧！」、「心疼織織，幸好妳離開他了」。

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此外，這已經不是織織首次在Threads上隨機留言，之前有篇在討論「朋友做出什麼事你會選擇永遠斷交」的貼文，織織則留言：「跟我男友打炮還裝傻」，當時也掀起不小的風波。

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