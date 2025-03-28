毀三觀 織織爆料「前任出軌裝沒事」還標記賴賴

曾經是情侶檔且戀愛16年的圖文作家「織織＆賴賴」。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾經是情侶檔且戀愛16年的圖文作家「織織＆賴賴」在2023年無預警宣布分手，兩人擁有超過40萬追蹤的粉絲專頁也就此停止更新。去年織織突然在社群平台曬出超音波照片，公開懷孕喜訊，更感慨「這兩年一直在練習失去」。最近活躍於Threads的織織在「出軌後裝沒事」的討論串下直接標記前男友賴賴留言也很嗆辣。

織織在Threads上很活躍，還常回覆網友串文。（翻攝自IG）

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網友在Threads上發文討論「出軌後卻裝沒事」的行為，並對此感到驚訝，網友認為「你們怎麼有辦法做到出軌之後，還能好好跟正宮躺在一起睡覺吃飯的啊？天啊這社會是怎樣？」沒想到賴賴現身回應超嗆「@lailailion 所以是怎麼做到的啊？」直接標註前男友賴賴，底下一片叫好。

織織看到其他網友回覆時，再度留言表示「我是真的很好奇啊（吃驚表情符號）還可以睡到打呼、開懷大笑」，暗示前任偷吃之後還表現得像什麼也沒發生，讓她深感不解。

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