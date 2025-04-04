童星過動被帶看心理醫生 數學老師收「叛逆訊號」出手拯救

姜仁在花蓮壯闊山水的花蓮慈中操場拍攝《宇宙的源頭就是愛》跑步戲。（大愛提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕童星姜仁曾在影集《不夠善良的我們》飾演林依晨及賀軍翔的乖兒子「布布」，近來在大愛校園職人劇《宇宙的源頭就是愛》詮釋中學生，角色「楊子慶」一度被爸媽認為「過動」被帶去看心理醫師，結果竟然是飾演數學老師的周姮吟收到孩子叛逆的訊號，拯救了他。現實生活中的「楊子慶」已經是東華大學運動科學系，專長是鐵人三項。

沈昶宏（左）深怕徐麗雯（右）在拍攝過程中，一不小心失手剪了他的頭髮。（大愛提供）

周姮吟（左）在《宇宙的源頭就是愛》隱瞞學生她的病情。（大愛提供）

周姮吟飾演數學老師「淑慎」，劇中罹患肺腺癌第四期仍對學生隱瞞病情，以不影響學生課業為重，堅持帶著學生專心衝刺學測。只有對學生的愛能讓她對於死亡一無所懼。

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周姮吟（左）在《宇宙的源頭就是愛》飾演數學老師，劇中罹患肺腺癌。（大愛提供）

為了拍出「不害怕」的視覺風格與震撼，導演邱晧洲設計沉入水裡的戲，本身不怕水會游泳的周姮吟非常興奮，因為在水中表演是她人生的第一次，她做足了功課要如何在水中睜開雙眼、水中憋氣不影響臉部表情、水中肢體不僵硬等。沒想到正式拍攝時可能是緊張，完全沉不下去，導演想盡各種辦法，最後在池底放置鐵啞鈴，讓周姮吟先到水底拉著再放手讓身體漂浮，這場戲讓她吃盡苦頭，但她很高興自己又跨越了一個高難度的表演挑戰。

周姮吟拍攝《宇宙的源頭就是愛》沉入水中戲，很注意表情與眼神。（大愛提供）

周姮吟拍攝《宇宙的源頭就是愛》沉入水中戲，很注意表情與眼神。（大愛提供）

周姮吟拍攝《宇宙的源頭就是愛》遲遲無法沉入水中。（大愛提供）

另一場戲不但具有挑戰性還有高風險的動作，就是姜仁參加小鐵人的賽事，比賽時騎車摔斷鎖骨的戲，劇組特別請來專業的特技演員執行。姜仁負責呈現逼真的受傷狀態，劇組也特別聘請專業的特效化妝團隊，用精湛的技術和細緻的工藝，把受傷效果變得栩栩如生，絕對讓觀眾不出戲，真切感受到摔車的痛苦。

沈昶宏拍《宇宙的源頭就是愛》落髮戲，導演安排替身，保住頭髮。（大愛提供）

視髮如命愛美的沈昶宏拍落髮戲緊張到失眠。（大愛提供）

還有一位童星出身的沈昶宏，今年21歲，去年演出《你準備萌芽了嗎？》的國中生入圍ATA亞洲電視大獎最佳男配角，今年在《宇宙的源頭就是愛》再度詮釋國中生「許正麟」。劇中飾演與父母關係決裂、叛逆的學生，一場浪子覺悟，請老師見證並理光他頭髮的戲，雖然拍攝前導演一再保證只會比劃比劃的假剪，並會安排替身不會出錯，但一向視髮如命愛美的沈昶宏，為了這場戲失眠了好幾晚，深怕徐麗雯在拍攝過程中，一不小心失手剪了他的頭髮。拍攝時徐麗雯一下手抖、一下手滑，嚇得沈昶宏都快哭出來了，最後在沈昶宏的驚聲尖叫聲中拍完了這場堪稱沈昶宏心裡最大障礙的一場戲。

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