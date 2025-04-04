有神快拜！搖滾天團「槍與玫瑰」三臨寶島 元老邀樂迷享神級搖滾

美國傳奇神級搖滾天團「槍與玫瑰」將帶著全新巡演三度來台。（爻域文創提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕美國傳奇神級搖滾天團「槍與玫瑰」將帶著「Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour」世界巡演三度來台，在可容納1.5萬人的桃園陽光劇場盛大演出。此次巡演陣容將由靈魂人物與主唱埃克索羅斯（Axl Rose）領軍，還有「吉他之神」史萊許（Slash）與經典貝斯手達夫麥卡根（Duff McKagan）兩尊元老，一行共７人的堅強樂手陣容，將掀起一股GNR搖滾狂熱。

槍與玫瑰今年成軍邁入40年，樂壇地位可與齊柏林飛船、深紫色等經典樂團分庭抗禮，已於2012年被選入搖滾名人堂。他們1987年發行的首張專輯《Appetite For Destruction》，是美國史上最「石破天驚」的出道專輯，熱賣3000萬張創下史上最暢銷首張專輯佳績，也是樂評人心中最歷久不衰的搖滾專輯之一。

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1991年槍與玫瑰同天發行《Use Your Illusion I》和《Use Your Illusion II》兩張專輯，一發行即攻佔告示牌200專輯榜冠、亞軍，作品還包括5白金專輯《G N’R Lies》、《Greatest Hits》和白金專輯《The Spaghetti Incident?》、《Chinese Democracy》，歷年累積總銷量達一億張。

槍與玫瑰2009年首度來台、2018年二度來台更有回鍋的史萊許合體，這一次是他們相隔7年後第三度來台。持續關注樂團成員動態的樂迷，其實老早就注意到、並在社群平台與討論區熱烈討論關於主唱埃克索的現況。

有樂迷指出，埃克索近來臉色紅潤、體態結實，更在舞台上自帶沉穩且更強大的氣場，看得出他早已告別年少輕狂的混亂，將身心調整得比過去更好，並散發著一股真心享受著在舞台為樂迷表演的感覺。甚至有人在IG分享他去年的模樣讚歎：「他看起來狀態超棒！他的體重減輕了而且再度綻放笑容。」台灣樂迷再等一個月，就可親自見證埃克索的絕佳狀態。

此次「Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour」巡演將從亞洲起跑，台灣是繼韓國、日本的亞洲第三站，場次遍及亞洲、歐洲與中東地區，他們也將首度在沙烏地阿拉伯、喬治亞、立陶宛和盧森堡演出。這輛「夜行列車」將繼續全速前進，並於5月10日晚上7點駛進桃園陽光劇場，讓樂迷享受為時3小時的神級搖滾。

「Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour」台灣場已於今（4）日下午1點起開放GNR NIGHTRAIN會員專屬預購； VIP Premium Package / VIP PACKAGE將從明（5）日下午1點起預售，全票種則將於後天（6日）下午1點起開賣。

主辦單位爻域文創也在開賣前驚喜宣布，當天演唱會新增「GOLD搖滾區」、「VIP Premium Package NT$ 21,888」以及「VIP Package NT$ 16,888 」三種票種，其中兩種VIP票種都可提前入場搶先選擇最佳觀賞視角、享有限定版獨家紀念商品與專屬VIP紀念票卡與頸繩，並有專門工作人員待命協助；VIP Premium Package 更位於緊鄰舞台前端的區域，能近距離膜拜槍與玫瑰的風采。

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