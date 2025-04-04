爆NewJeans疑似意見不合起內鬨？ 韓媒分析「1點」成關鍵

韓媒爆NewJeans疑似起內鬨。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓大勢女團NewJeans（NJZ）去年單方面宣布與經紀公司ADOR解約，在今年3月21日被首爾中央地方法院裁定不得私自活動，也被駁回了先前的說詞。

然而，今（4）日韓媒突爆出「NewJeans疑似起內鬨」一說，還特別點出未成年成員Haerin、Hyein的家人，因意見不合需釐清「親權行使」，所以要出動家事法庭，震驚外界。根據韓媒《Chosun Biz》獨家報導，法院昨（3）日確實有向NewJeans方確認家事法院是否已做出「親權行使」的決定，並分析因為成員Haerin、Hyein都未成年，所以她們先前向ADOR的單方面解約需由父母共同行使「親權代理」（指未成年子女父母的法定權利與義務的執行）。

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NewJeans成員Haerin（左）、Hyein（右）。（翻攝自IG）

原本看似團結的NewJeans（NJZ）卻因意見不合鬧內鬨，這讓原本看不出勝算的法律戰爭雪上加霜。對此，韓媒也分析「下週的結論成關鍵」，因兩位成員的家長意見不同，所以需釐清代理人問題，並由家事法院裁定親權行使方式，接著民事訴訟，只怕相關問題若是未處理完整，恐怕會直接被法院駁回。

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