晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

包偉銘扛店長重任狂被操！「偷懶被打槍」哀怨想烙跑

〔記者林欣穎／台北報導〕姚元浩、郭泓志、莎莎搭檔新夥伴「店長」包偉銘、白安錄製《嗨！營業中》第五季，成員們離開台灣前進越南進行學習之旅，包偉銘告訴全體夥伴們說：「我們是先享受，後吃苦。」

姚元浩（左起）、莎莎、包偉銘、白安與郭泓志錄製《嗨！營業中》。（好看娛樂提供）姚元浩（左起）、莎莎、包偉銘、白安與郭泓志錄製《嗨！營業中》。（好看娛樂提供）

嗨!營業中第五季特地和「喜鴻假期」合作飛往越南見習，姚元浩直球發問包店長：「店長，帶我們好好走走、好好買東西好不好？」包偉銘立即點頭答應：「有有有！好好好！」帶著大夥搭上當地的嘟嘟車暢遊市區。

眾人接著來到一間餐廳看著當地主廚示範做越南料理，莎莎看到複雜了做菜流程對著郭泓志表示：「記性沒那麼好吧！你的手機呢？」郭泓志老神在在的回應：「我們有店長。」包偉銘大嘆兩口氣後，就非常盡責拿起手機錄影紀錄，喃喃自語的複誦製作越式春捲的流程，「先捲一半，蝦仁再鋪上去。」

姚元浩（左起）、白安、郭泓志、莎莎到越南見習。（好看娛樂提供）姚元浩（左起）、白安、郭泓志、莎莎到越南見習。（好看娛樂提供）

只是新任店長負責項目數不完，還未正式營業前姚元浩就好心提點包偉銘：「店長，你要不要現在有空的時候也要來幫忙一下。」才過一會兒剛，莎莎又詢問：「店長，你會殺鳳梨嗎？」而店長不僅要包內場也要包辦外場，連續上上下下樓梯忙著送餐，還要負責照顧客人，讓包偉銘終於忍不住哀嚎：「我發現做菜不累，上下樓梯好累喔！」真的是包山包海包偉銘！

包偉銘面對如此的震撼教育，被工作壓到無法喘息，直接求饒：「我可不可以到陽台去沉思一下？」秒被眾人直接回絕「不可以！」包偉銘又說：「明天早班飛機算是很好訂！」展現想要逃跑的決心。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中