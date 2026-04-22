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娛樂 最新消息

未來30天星象大震盪！12星座「繫好安全帶」先避坑、再衝刺

命理專家揭示，未來30天的星象挾帶雲霄飛車能量，提醒大家繫好安全帶！（中央社提供） 命理專家揭示，未來30天的星象挾帶雲霄飛車能量，提醒大家繫好安全帶！（中央社提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕隨著穀雨洗淨了春日的塵埃，星象格局正經歷一場「精彩絕倫」的大洗牌，星座專家塔妮婭老師分析，從4/21太陽進金牛、4/25金星進雙子、4/26天王星進雙子，一直到5/4水星進金牛、5/19火星進金牛，主導命變革的天王星挾帶雲霄飛車的能量，以及吉星金星的加持，讓未來30天，可謂苦樂交織、驚喜摻半! 隨著5/5立夏節氣的到來，星象提醒我們，一切應回到物質生活的現實面、透過整理混亂的思緒，重建自我價值感！

如果你正感到生活有些混亂，塔妮婭提醒12星座的朋友先別擔心，勇敢繫上安全帶，先求避坑、再求衝刺，自然能在這場刺激之旅中，吉運相隨、穩定向前！

【穀雨接立夏！12星座開運「宜＆忌」】

◆風象星座

這段時間有一種修行的感覺，傾向關注情感、情緒、安全感與心靈探索。

♊雙子座

．宜→參與慈善事務與接觸身心靈。

．忌→自我懷疑與過度犧牲。

♎天秤座

．宜→經營親密關係。

．忌→大筆投資與做危險性高的活動。

♒水瓶座

．宜→專注於家庭、家人、住宅環境。

．忌→自我批判與放大情緒。

─────

◆火象星座

專注於強化物質世界、工作表現、財務資源運用、追求世俗的成就。

♈牡羊座

．宜→運用天賦賺取財富。

．忌→過於享受物質的花費。

♌獅子座

．宜→經營公開形象與事業。

．忌→權力鬥爭與排解成功壓力。

♐射手座

．宜→專注於工作與自律日常。

．忌→工作過度帶來的緊張與過勞。

─────

◆土象星座

自信、熱情、充滿活力、樂觀。具有強大的表現力與自我拓展的創造力。

♉金牛座

．宜→發揮領導力與自信。

．忌→過於以自我為中心。

♍處女座

．宜→跨界跨領域或安排國外旅行。

．忌→好高騖遠不切實際的行動

♑摩羯座

．宜→投注於子女與才華展現。

．忌→投機、賭博心態

─────

◆水象星座

聚焦在人際互動與社會連結，人與人帶來的結盟與交流 。

♋巨蟹座

宜→接觸公益團體或擴大朋友社交圈。

忌→過於追求認可而失去自我。

♏天蠍座

．宜→簽訂合約或經營婚姻生活。

．忌→為了和諧而妥協。

♓雙魚座

．宜→學習新技能或安排短期旅行。

．忌→說太多、想太多而失去信任。

（註：可同時參考上升和太陽星座）

塔妮婭老師 專家小檔案】

．專長：靈魂占星（星座）、塔羅占卜、寵物溝通、生命靈數、數字占卜、盧恩符文占卜、五感頌缽調頻、催眠療癒、七脈輪精油療癒、臼井靈氣能量療癒
．經歷：美國NGH國際催眠師、美國IACT催眠治療師、臼井靈氣高階療癒師、美國NAHA國際芳療師、五感調頻頌缽音療師、潔客幫專任寵物溝通師

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

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