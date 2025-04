樂壇傳奇要來了！史汀首登高雄樂迷手刀搶票

史汀將首度來高雄開唱。( Live Nation Taiwan 提供)

〔記者許世穎/台北報導〕生涯17座葛萊美獎肯定、超過一億張專輯銷量的「樂壇傳奇」史汀重磅宣布,將帶著世界巡迴《STING 3.0》首次在高雄開唱,他將與吉他手好友Dominic Miller及優秀鼓手Chris Maas一同攜手演出生涯中的各時期傳唱經典,一首又一首完美LIVE熱血呈現在樂迷眼前。

縱橫樂壇超過50年,勇於突破舒適圈史汀被問到「還喜歡唱歌嗎?」狀態絕佳的他興奮表示,「當然,我愛唱歌!大家也愛拍我。」被封為寵妻魔人的他,寵愛老婆眾人皆知,近期不忘在IG曬恩愛合照放閃甜喊,「春天來臨了!」從演藝事業到感情生活都在絕佳狀態的他,讓樂迷更加期待睽違已久再次登台獻唱!

史汀至今走過了超過50個年頭的輝煌歲月,從不設限讓自己遊走在流行搖滾、古典爵士、嘻哈雷鬼,甚至音樂劇的音樂領域,在70-80年代領軍《警察合唱團》大玩新浪潮音樂,打造出世紀傑作像是英美冠軍曲《Every Breath You Take》、滾石雜誌冊封「史上最偉大500首金曲」之一的《Roxanne》等歌曲。

「樂壇傳奇」史汀宣布將帶著巡演來台開唱。(取自官方網站)

接著個人時期永流傳代表作《Fields of Gold》、電影《終極追殺令》片尾曲《Shape of My Heart》、破億收聽抒情曲《Englishman in New York》等,這些都是陪伴全世界億萬樂迷,渡過美好年代的歌曲。

史汀的一生傲人成就讓世人望塵莫及,包括17座葛萊美獎肯定、超過一億張唱片總銷量、影歌雙棲入圍「演藝大滿貫- 奧斯卡金像獎、金球獎、東尼獎」紀錄、獲伊莉莎白女皇二世頒發大英帝國勳章、對文化貢獻的甘迺迪榮譽獎等,STING早已成為當今樂壇最無可取代的音樂瑰寶。

《STING 3.0》唱遍北美、非洲、歐洲以及今年9月將登陸亞洲和9月27日壓軸高雄流行音樂中心,準時購票朝聖一生一定要見證一次的「葛萊美神級」演唱會,Live Nation Taiwan會員於4月21日早上11點至晚上11點59分可獨家搶先購票, 4月22日早上11點拓元售票系統全面開賣。

