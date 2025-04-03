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娛樂 最新消息

69歲沈文程厲害了！征服時尚伸展台 東魯凱第一名模帥成這樣

〔記者陽昕翰／台北報導〕69歲的雙金歌王沈文程正在籌備5月的個唱，日前登上台北時裝周走秀，親自演繹以台灣魯凱族傳說為題的「RAVEN」系列，壓軸解鎖走秀初登場，更笑稱自己是「東魯凱第一名模」。

沈文程與設計師郭瑋。（大大娛樂提供）沈文程與設計師郭瑋。（大大娛樂提供）

沈文程獲設計師郭瑋之邀，參加INF 25AW時尚秀，「RAVEN」系列靈感源於神話中的烏鴉，烏鴉既是智慧的的角色，也巧妙地融合了原住民圖騰與現代設計元素，解構經典千鳥紋重新演繹。

沈文程帥氣登上伸展台。（大大娛樂提供）沈文程帥氣登上伸展台。（大大娛樂提供）

魯凱族歌王沈文程擔任壓軸嘉賓，值得一提的是，走秀的開場音樂就是他的歌曲《小河之歌》，其中的魯凱族族語獨白，是來自於沈文程已經過世的舅舅，透過這首歌重新播放，為沈文程以及整場走秀，帶來了更多層次的情感共鳴。

被問到初次走秀的心情，程文程聽聞這次大秀的主題是「烏鴉」，又有搭配到魯凱族的傳統神話，讓他義不容辭接下這個工作，並感謝服裝設計師和品牌，對發揚原住民文化的肯定。

沈文程首次走秀，坦言心情很緊張。（大大娛樂提供）沈文程首次走秀，坦言心情很緊張。（大大娛樂提供）

只是沈文程對走秀難免緊張、困惑，還問秀導是否要走「交叉步」，後來得知品牌表示要他做自己，讓他放下了心中的大石頭，欣然面對挑戰。

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