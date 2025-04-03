侯佩岑遭質疑整形鼻子下巴 本人回應：想做「這裡」

女星侯佩岑被中國網友質疑整了鼻子和下巴。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕女星侯佩岑近期參加中國綜藝節目《乘風2025》，過去曾是主播、主持人的她在台上賣力唱跳，許多觀眾認為侯佩岑的臉看起來狀態完美，絲毫不見疲態，懷疑她是否動刀整臉。對此侯佩岑大方回應：「如果我要做，我不會隆鼻子，也不會選下巴，我首選胸部，我錢要花在刀口上啊」。

侯佩岑說錢要花在刀口上，如果要整型首選隆胸。（翻攝自抖音）

許多中國網友質疑侯佩岑整了下巴和鼻子，沒想到侯佩岑竟然第一選擇是胸部，回答時還將手放在雙前做了隆起的手勢，讓工作人員樂得呵呵笑。

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先前侯佩岑直播的時候，很多人誇她漂亮、口才好，然後故意酸溜溜地說一句「鼻子如果沒做的話就更漂亮」侯佩岑瞪大雙眼回答：「不是，我鼻子做了還會這樣子？！一高一低、一大一小，還歪的嗎？」另外侯佩岑為了強調自己沒做下巴，也透露自己咬合不正，講話時下巴常常看起來很長。

工作人員聽她這樣幽自己一默，忍不住說如果哪天看到侯佩岑胸部變大的話……她立刻接話：「不用懷疑，一定是做的」。

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