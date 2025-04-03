「三級片豔星」曾全裸演出 穿上衣服改當農婦

麥家琪（中）演出三級片《偷窺無罪》並挑戰全裸演出。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕香港女星麥家琪（又名：麥方喬）過去曾經拍過不少三級片，性感香豔的情像烙印在許多影迷心中，其中在《偷窺無罪》中大膽全裸演出，奠定「三級片女神」地位。今年49歲的麥家琪雖然依舊美貌，也保持完美身材，不過已經淡出演藝圈，更跑到中國鄉下當「農婦」。

麥家琪2002年演出三級片《偷窺無罪》奠定女神地位。（翻攝自微博）

麥家琪一甩豔星形象，穿著樸實簡單的衣褲下田耕作，凌晨還會上山採筍，生活非常充實，與過去妖豔性感模樣截然不同。她本人也分享影片，只見她穿起白色上衣、卡其色長褲，頭戴草帽拿著鋤頭在田裡辛勤插秧，儼然是個很有經驗的農婦。

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麥家琪公布了自己的農婦打扮。（翻攝自微博）

麥家琪也分享了她上山挖竹筍的影片，揹著大袋子的她，雙手戴上厚實手套最後收穫滿滿竹筍，成為桌上佳餚。從她純樸的模樣一點也看不出過去是個魅惑眾生的妖姬。

麥家琪於1993年以學生身份參加香港小姐競選，雖然未拿下第一，但也成功踏入娛樂界，之後演出多部電視劇集及電影，最廣為人知的作品是三級片《偷窺無罪》，一度全裸演出。2006年嫁給香港大律師王國豪，之後麥家琪慢慢淡出演藝圈。

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