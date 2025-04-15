《死亡筆記本》戶田惠梨香變了！ 近況曝光超驚喜

戶田惠梨香17歲時演出《死亡筆記本》吸粉無數。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕2006年因演出《死亡筆記本》走紅的日本女星戶田惠梨香，2020年與影帝松坂桃李結婚，3年後迎來第一個孩子，產後復出的她卻被拍到頭頂禿一片的照片，讓許多粉絲非常擔心。今（15）戶田惠梨香在社群平台曝光新照，也讓大家看到她的短髮新造型和紅潤氣色。

戶田惠梨香今日曝光品牌代言照，氣色紅潤。（翻攝自IG）

相關新聞：鄧麗君新曲發行 日本發現秘藏30年未曝光錄音帶

請繼續往下閱讀...

當年戶田惠梨香在《死亡筆記本》當中飾演「彌海砂」一角吸粉無數，並邁向一線女星之路。36歲的她今日分享她最新代言照片，畫面中的她穿著純白套裝，原本招牌長髮也剪成乾淨俐落的耳下短髮，看起來宛若精靈，同時充滿女人韻味。

戶田惠梨香以短髮新造型亮相，比以往多幾分成熟女性韻味。（翻攝自IG）

最讓粉絲擔心的是戶田惠梨香的健康，從照片中來看，她的臉色紅潤，身材窈窕，完全不像是生產過的人。去年戶田惠里香已無瀏海造型現身，反應不佳，這次略顯雜亂的瀏海蓋住額頭，露出耳朵帶點男孩子氣的短髮造型不但多了分空靈感，也更顯優雅自信。

在 Instagram 查看這則貼文 戸田恵梨香（@toda_erika.official）分享的貼文

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法