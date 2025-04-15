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《死亡筆記本》戶田惠梨香變了！ 近況曝光超驚喜

戶田惠梨香17歲時演出《死亡筆記本》吸粉無數。（翻攝自IG）戶田惠梨香17歲時演出《死亡筆記本》吸粉無數。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕2006年因演出《死亡筆記本》走紅的日本女星戶田惠梨香，2020年與影帝松坂桃李結婚，3年後迎來第一個孩子，產後復出的她卻被拍到頭頂禿一片的照片，讓許多粉絲非常擔心。今（15）戶田惠梨香在社群平台曝光新照，也讓大家看到她的短髮新造型和紅潤氣色。

戶田惠梨香今日曝光品牌代言照，氣色紅潤。（翻攝自IG）戶田惠梨香今日曝光品牌代言照，氣色紅潤。（翻攝自IG）

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當年戶田惠梨香在《死亡筆記本》當中飾演「彌海砂」一角吸粉無數，並邁向一線女星之路。36歲的她今日分享她最新代言照片，畫面中的她穿著純白套裝，原本招牌長髮也剪成乾淨俐落的耳下短髮，看起來宛若精靈，同時充滿女人韻味。

戶田惠梨香以短髮新造型亮相，比以往多幾分成熟女性韻味。（翻攝自IG）戶田惠梨香以短髮新造型亮相，比以往多幾分成熟女性韻味。（翻攝自IG）

最讓粉絲擔心的是戶田惠梨香的健康，從照片中來看，她的臉色紅潤，身材窈窕，完全不像是生產過的人。去年戶田惠里香已無瀏海造型現身，反應不佳，這次略顯雜亂的瀏海蓋住額頭，露出耳朵帶點男孩子氣的短髮造型不但多了分空靈感，也更顯優雅自信。

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