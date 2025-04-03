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「國師」唐綺陽親曝退休時間點 罕見吐露感情動向

近來瘦身有成的「國師」唐綺陽，先前才笑說自己從唐綺陽變回唐立淇。（翻攝自臉書）近來瘦身有成的「國師」唐綺陽，先前才笑說自己從唐綺陽變回唐立淇。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕近來瘦身有成的「國師」唐綺陽，先前才笑說自己從唐綺陽變回唐立淇。身為星座專家的唐綺陽，靠著精準的預言以及占星技巧，多次成功預言準確。日前唐綺陽上資深媒體人范琪斐節目不但聊到「退休時間點」還罕見地說出自己的「感情動向」。

59歲的唐綺陽在《范琪斐的美國時間》透露自己的退休時機，圖為范琪斐。（翻攝自臉書）59歲的唐綺陽在《范琪斐的美國時間》透露自己的退休時機，圖為范琪斐。（翻攝自臉書）

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59歲的唐綺陽在《范琪斐的美國時間》透露，自己20幾歲的時候談感情總是轟轟烈烈，還曾經有激烈爭執，完全不像現在這個總是笑臉迎人的「唐老師」。唐綺陽說自己曾經經歷一段很糟糕的親密關係，又吐露曾在40幾歲的時候心動過，那時候覺得自己漸漸成熟，男方是射手座，唐綺陽無奈說：「但我是在一段關係會先不耐煩的那種人」，進一步細節唐立淇很神秘的不願透露。

近期唐綺陽眼睛不舒服，也讓她思考老年生活。（翻攝自臉書）近期唐綺陽眼睛不舒服，也讓她思考老年生活。（翻攝自臉書）

唐立淇也談到自己30幾歲的時候，身為占星師的她也曾請教過命理師，對方鐵口直斷唐立淇的正緣在64歲，當時唐立淇覺得很訝異。不過現在她幻想如果再過20年，如過自己講話講不好或者開始忘東忘西，那就是她該退休的時候。唐立淇也說，她也曾經想過再買一間房子，繳上20年貸款，繳完貸款自己都80幾歲，哈哈大笑說：不知道是不是有銀行願意貸款給她？

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近期唐綺陽眼睛不舒服，起初是眼部退化，發現黃斑部病變、白內障、青光眼、乾眼症、重度近視、飛蚊症等疾病，讓她開始正視生老病死的問題，也認真思考自己的人生下半場比賽。

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