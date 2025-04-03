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娛樂 最新消息

水行俠搞笑爆好評！《MINECRAFT麥塊電影》開片日破700萬稱霸全台

〔記者許世穎／綜合報導〕改編自史上最暢銷遊戲的冒險電影《MINECRAFT麥塊電影》昨（2）日搶先全美在台上映，以橫掃全台破台幣700萬的票房佳績榮登全台票房冠軍，「水行俠」傑森摩莫亞和喜劇天王傑克布萊克攜手搞笑更獲讚是「最棒的喜劇組合之一」。

傑森摩莫亞在《MINECRAFT麥塊電影》搞笑演出獲好評，電影昨天在台上映勇奪票房冠軍。（翻攝自YouTube）傑森摩莫亞在《MINECRAFT麥塊電影》搞笑演出獲好評，電影昨天在台上映勇奪票房冠軍。（翻攝自YouTube）

《MINECRAFT麥塊電影》帶領觀眾進入一個全部由方塊所組成的奇妙世界，完美還原遊戲最獨特的方塊仙境，更找來遊戲公司的創意總監奧拉夫森擔任製片，奧拉夫森更找來全球知名的《Minecraft》遊戲創作Youtuber，以遊戲狂粉的視角，來一起為這部電影打造出專屬於粉絲的饗宴。

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奧拉夫森也對片中透過劇組、玩家合作打造出來的電影世界讚不絕口，他表示「也許很多人會沒注意到，其實這部電影藏有許多小彩蛋，有些甚至是遊戲玩家才看得懂的小細節，真的要二刷、三刷時才有辦法發現這些驚喜！」《MINECRAFT麥塊電影》包括2D、3D、IMAX、4DX、MX4D、Atmos、Dolby Cinema、Screen X等版本同步在台熱映中。

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