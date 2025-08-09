五月天25週年巡演唱到100場！石頭哽咽自爆「缺席」：希望大家原諒我

五月天正在舉辦25週年巡演。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕五月天吉他手石頭去年才因為「腰椎滑脫」不得不缺席太原場巡演，今晚五月天在北京鳥巢舉辦第100場「回到那一天」25週年巡迴演唱會，石頭突然哽咽表示：「所以如果有一天我缺席了，希望大家原諒我！」讓滿場歌迷譁然。

石頭在台上嚴肅談到：「我覺得我的責任好像好大，好像每天得要健健康康在這個台上，但是其實我的身體，我不知道什麼時候會有承受不住的時候，所以如果有一天如果我缺席了，希望大家原諒我！」他的語氣一度哽咽，台下粉絲則崩潰喊不要。

對於石頭這番無預警的告白，震驚台下許多歌迷，阿信接著說：「如果有一天缺席了，不需要任何理由、不需要任何原諒，只要你再度的好起來，我們隨時等你喔！」似在暗示有暫時休息的打算。

針對今晚石頭的發言，相信音樂僅回應：「今天100場的感觸，有了你們我們才是五月天。」

