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娛樂 電影

（影音）李安經典嶄新詮釋 重量級卡司助陣《囍宴》成雙拆成對

〔記者許世穎／綜合報導〕改編自「台灣之光」李安1993年經典作品《喜宴》的電影《囍宴》昨曝光首支中文版預告，描繪一群彼此選擇為家人的朋友，如何在家庭期待、酷兒身份與文化認同的衝突中，經歷各種意外與感動。

凱莉瑪麗陳（左起）、莉莉葛萊史東、韓基燦、楊伯文在《囍宴》飾演兩對同志伴侶。（UIP提供）凱莉瑪麗陳（左起）、莉莉葛萊史東、韓基燦、楊伯文在《囍宴》飾演兩對同志伴侶。（UIP提供）

由李安執導的《喜宴》曾獲柏林影展金熊獎、金馬獎最佳劇情片肯定，《囍宴》則由以《熱戀彩虹島》技驚四座的韓裔導演安德魯安執導，攜手李安的金牌搭檔、原版共同編劇詹姆士夏姆斯嶄新詮釋，以風趣幽默的筆觸，傳遞出成為家人的真正意義的動人訊息，在於學會理解、接受與寬容。

電影的演員陣容集合《STAR WARS：最後的絕地武士》凱莉瑪麗陳、《花月殺手》金球影后莉莉葛萊史東，以及《魔法壞女巫》楊伯文、《在你視線停留的地方》韓國新星韓基燦飾演片中兩對同志伴侶，還有《夢想之地》奧斯卡最佳女配角得主尹汝貞以及金馬影后陳沖助陣，跨世代演員碰撞出笑中帶淚的當代酷兒童話。

尹汝貞（中）在《囍宴》飾演韓基燦（左）的奶奶，堅持他和凱利瑪麗陳必須舉行婚禮。（UIP提供）尹汝貞（中）在《囍宴》飾演韓基燦（左）的奶奶，堅持他和凱利瑪麗陳必須舉行婚禮。（UIP提供）

故事描述安琪拉（凱利瑪麗陳 飾）與伴侶李（莉莉葛萊史東 飾）因試管嬰兒療程屢屢失敗，卻無力負擔新的療程費用。而他們的好友珉（韓基燦 飾），雖是跨國企業家族的隱藏繼承人，坐擁豐厚財富，卻因學生簽證即將到期而陷入困境。當他的男友克里斯（楊伯文 飾）拒絕求婚後，珉靈機一動，向安琪拉提出一樁交易，只要她願意與他假結婚，助他取得綠卡，他便資助李的試管嬰兒費用。

然而，他們原本打算低調進行的計畫，卻因珉的奶奶（尹汝貞 飾）突然從韓國飛來探訪而徹底失控。這位精明的老夫人不僅對孫子的婚事半信半疑，還堅持要為他們辦一場盛大的傳統婚禮，讓這場「交易」瞬間變成一場盛大而混亂的囍宴。

金馬影后陳沖在《囍宴》飾演凱莉瑪麗陳的媽媽。（UIP提供）金馬影后陳沖在《囍宴》飾演凱莉瑪麗陳的媽媽。（UIP提供）

隨著婚禮逼近，兩對情侶的感情與關係也面臨前所未有的挑戰，當承諾、家人與自我認同交織在一起，他們是否能勇敢地面對內心真正的渴望？

導演安德魯安保留原作精髓，巧妙擴充故事宇宙、翻轉性別角色，在同性婚姻普及的時代重新定義愛與家庭關係，更以全新角度重探同志面對終身大事壓力的解決之道。《囍宴》將於2025金馬奇幻影展開幕片舉行亞洲首映，並於5月9日正式在台上映。

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