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啦啦隊女孩被偷拍留陰影！Wendy反遭網嗆「證明妳漂亮」火大回擊了

〔記者林欣穎／台北報導〕「Wendy」林宛璇曾是桃園雲豹啦啦隊的人氣成員，目前則是中信兄弟啦啦隊新成員，昨他在社群上提到曾被偷拍3次的經歷，卻被網友反過來要求換位思考，「偷拍不也是證明妳很漂亮」，對此她傻眼回擊了。

Wendy是中信兄弟啦啦隊新成員。（翻攝自IG）Wendy是中信兄弟啦啦隊新成員。（翻攝自IG）

Wendy提到曾在洗澡時被偷拍過，高中時還被同班同學偷拍過尋底，第三次則是曾在路上被陌生男子跟蹤偷拍，她忍不住直呼：「真不懂這些噁男在想什麼？偷拍好玩嗎？爽嗎開心嗎？」也說女生真的要好好保護自己、遇到騷擾要勇敢找警察、提告，不要留下一輩子陰影。

Wendy回擊網友。（翻攝自IG）Wendy回擊網友。（翻攝自IG）

不過卻有網友要她換位思考：「妳做醫美不也是希望自己更好看？這個偷拍不也是一種證明，如果妳是為了證明妳很漂亮，有男生為了偷拍妳還願意花時間等妳，然後拍完快速逃跑，那麼恭喜妳成功了！如果這樣想是不是也有一種小驕傲，這樣會讓妳更舒服的～這不是什麼不能接受的事，都有寫真了。」

面對該網友留言，Wendy則表示想找他拍照都很歡迎，「但是被偷拍洗澡、被偷拍裙底已經不是能證明我漂亮的事了，我還需要換位思考？還要覺得驕傲我真的沒辦法」、「男生有很多管道可以抒發，而不是靠偷拍性騷擾性侵愛去滿足自己的慾望」。

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☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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