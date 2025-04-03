蘇慧倫「集體坐雲霄飛車」很緊張 一度想選擇性失憶

〔記者陳慧玲／台北報導〕永遠的凍齡玉女歌手蘇慧倫推出新專輯《輕重》，也預計在6月22日於台北Legacy TERA舉辦「就說給我聽」巡演，日前門票開賣，她也透露自己當下的心情。

蘇慧倫演唱會門票完售，希望屆時能與歌迷分享新歌。（相信音樂提供）

相隔5年再度開唱，「就說給我聽」巡迴演唱會對於蘇慧倫來說，很珍惜跟歌迷相見的機會，她說：「因為發行了新專輯，才有這次跟大家可以很貼近的難得機會，很期待。」

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門票開賣當天，蘇慧倫不免要「關注」售票情形，笑說：「當下很想選擇失憶，但又很擔心歌迷朋友們會不會也失憶忘了購票」，但歌迷絕對不會失憶，都希望能快手搶到票，蘇慧倫說：「在社群上看到歌迷朋友說搶票很緊張的留言，感覺我們一起坐了一趟雲霄飛車吧！」

蘇慧倫關注演唱會門票開賣狀況，心情如同坐雲霄飛車。（相信音樂提供）

在歌迷支持下，蘇慧倫演唱會門票順利完售，很多沒搶到票的歌迷紛紛敲碗求加場，對於是否有機會加場？唱片公司表示：「因為場地檔期已滿，所以目前沒有加場計劃。」

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