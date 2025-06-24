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娛樂 電視

賀瓏爆熱戀Albee 昔「咬耳朵」還原節目對話：我想要你X死我

Albee在節目上貼在賀瓏耳邊說Dirty talk（開黃腔）。（翻攝自IG）Albee在節目上貼在賀瓏耳邊說Dirty talk（開黃腔）。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕喜劇演員賀瓏日前被目擊，與女星Albee一起現身日本大阪，兩人互動親密，宛如熱戀情侶，然而，兩人感情升溫似乎早有端倪，Albee過去在節目上貼在賀瓏耳旁悄悄說Dirty talk（開黃腔）片段被挖出，如今傳出內容是「我想要你X死我」。

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《賀瓏夜夜秀》第2季最終集錄影時，賀瓏要求王少偉、Albee還原過去在節目《小姐不熙娣》上說的Dirty talk內容，當時Albee在觀眾鼓動下，貼在賀瓏耳邊悄悄說了幾個字，不過，因為聲音太小，無法得知真實內容，引發眾人好奇。

據《民視新聞》報導，有觀眾爆料，當天節目尾段有段空檔，觀眾再次提起此事，敲碗Albee將內容說出來，後來公布真相竟是「我想要你X死我」，此話一出，讓現場氣氛嗨到最高點。

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