中國稱與俄羅斯「永遠是朋友，永不為敵」 苦苓虧吹牛

中國外交部長王毅1日在莫斯科和俄羅斯外長拉夫羅夫舉行會談。（美聯社）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國外交部長王毅1日在莫斯科和俄羅斯外長拉夫羅夫舉行會談，對外傳達中俄2國「永遠是朋友，永不為敵」原則。

作家苦苓2日臉書發文以「中國宣布向俄羅斯投降？」為題，先描述王毅訪問俄羅斯宣布「俄中永不為敵」，但他表示這意思是，中國絕不會向俄羅斯聲討任何被佔領的土地，包括以下：

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1.黑龍江以北、外興安嶺以南約60萬平方公里。

2.烏蘇里江以東（包括庫頁島）約40萬平方公里。

3.帕米爾高原到伊犁之間共約間44萬平方公里。

4.唐努烏梁海地區約17萬平方公里（現為俄羅斯聯邦的圖瓦共和國）。

5.圖們江出海口是俄國從中國佔走的，中國城市海參崴現在是俄國的符拉迪沃斯托克。

苦苓在發文中進一步表示，中國總共被俄國「竊佔」總共約170萬公里的土地，到現在連屁都不敢放一個，卻大肆叫囂要收回台灣僅僅3萬6千平方公里的土地（而且一叫就是76年，累不累呀？），「這不就是典型的欺善怕惡嗎？還吹牛什麼『中華民族的偉大復興』？」

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