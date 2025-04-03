晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

中國稱與俄羅斯「永遠是朋友，永不為敵」 苦苓虧吹牛

中國外交部長王毅1日在莫斯科和俄羅斯外長拉夫羅夫舉行會談。（美聯社）中國外交部長王毅1日在莫斯科和俄羅斯外長拉夫羅夫舉行會談。（美聯社）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國外交部長王毅1日在莫斯科和俄羅斯外長拉夫羅夫舉行會談，對外傳達中俄2國「永遠是朋友，永不為敵」原則。

作家苦苓2日臉書發文以「中國宣布向俄羅斯投降？」為題，先描述王毅訪問俄羅斯宣布「俄中永不為敵」，但他表示這意思是，中國絕不會向俄羅斯聲討任何被佔領的土地，包括以下：

1.黑龍江以北、外興安嶺以南約60萬平方公里。

2.烏蘇里江以東（包括庫頁島）約40萬平方公里。

3.帕米爾高原到伊犁之間共約間44萬平方公里。

4.唐努烏梁海地區約17萬平方公里（現為俄羅斯聯邦的圖瓦共和國）。

5.圖們江出海口是俄國從中國佔走的，中國城市海參崴現在是俄國的符拉迪沃斯托克。

苦苓在發文中進一步表示，中國總共被俄國「竊佔」總共約170萬公里的土地，到現在連屁都不敢放一個，卻大肆叫囂要收回台灣僅僅3萬6千平方公里的土地（而且一叫就是76年，累不累呀？），「這不就是典型的欺善怕惡嗎？還吹牛什麼『中華民族的偉大復興』？」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中