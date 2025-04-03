馬英九「鹿茸事件」搬上舞台 劇團編導曝：周美青再也沒來過

〔記者蕭方綺／台北報導〕全民大劇團音樂劇《情人哏裡出西施》演出多次，今年加入新卡司，有明華園首席台柱孫翠鳳、女兒陳昭婷以及首度演出舞台劇的王傳一等人合作，其中孫翠鳳提到全民大劇團太瘋狂，「想和全民玩一下，看可以『起笑』到什麼程度！」編導謝念祖立刻提到該劇曾有一年邀請前第一夫人周美青到場觀看，但因劇情開酸前總統馬英九的「鹿茸事件」，無法因周美青到來而刪減劇情，謝念祖悠悠說：「之後周美青就再也沒有來看劇了。」

孫翠鳳、王傳一、陳昭婷、林俊逸、周明宇、大文-郭文頤、張大春等人合作全民大劇團音樂劇《情人哏裡出西施》。（記者陳奕全攝）

馬英九曾稱鹿茸是「鹿耳朵裡面的毛」，引發社會譁然，當然也讓關心時事的全民大劇團「義不容辭」寫進劇中。

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而孫翠鳳也很期待之後會碰上哪些時事哏，她提到現在全世界都很混亂，「但是生活愈艱苦，就要笑得越大聲，這是我的座右銘。」

她戲中飾演吳王夫差、王傳一飾演越王句踐，她也以該劇舉例，指出這齣戲在傳統戲曲中會是悲傷的戲，吳王夫差不可一世、句踐和范蠡也有負面的地方，「但在全民大劇團的戲中每個角色都變得很可愛！可恨之人也有可愛之處」。《情人哏裡出西施》購票請上OPENTIX兩廳院售票系統。

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