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林柏宏為台灣偏鄉教育盡心力！聽視障童一句話不忍哭了

林柏宏（中）做愛心不落人後。（台灣公益聯盟提供）林柏宏（中）做愛心不落人後。（台灣公益聯盟提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕林柏宏擔任台灣公益聯盟2025年度公益代言人，前天出席記者會，愛心不落人後的他希望能夠透過做公益，幫助更多小朋友。

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林柏宏在拍攝台灣公益聯盟年度形象影片過程中，與全台最北邊的偏鄉小學石門國小學童們大量互動，勾起滿滿大學回憶：「就讀化學系時，原本以為我會成為一位化學老師，意外踏入演藝圈後，我一直希望自己能為台灣偏鄉教育做些什麼，因此當台灣公益聯盟邀請擔任代言人時，我就立刻答應了。」

拍攝視障孩子朗讀的鏡頭時，當視障孩子們唸出「故事不是用眼睛寫的，而是用心去編織的」時，林柏宏深受感動，眼眶微微泛紅的說：「在大人的世界裡，我們總為自己設限，但這些孩子面對生理限制仍努力學習，相信夢想沒有任何限制，我們更該幫他們突破環境藩籬。希望透過和公益團體的合作，為孩子、為教育做些有意義的事。」

在石門國小，林柏宏驚嘆「偏鄉少子化」比自己想的還嚴重：「一個班不到十個學生，相對教室變得空空蕩蕩的。」拍攝過程中林柏宏跟孩子們聊起自己的夢想，一起做實驗，一起當太空人，似乎孩子的未來也多了無限可能，就像是擔任了一日代課老師，陪伴孩子探索夢想。

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