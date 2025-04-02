離婚王力宏4年！李靚蕾落淚「為兒少請命」久未露面現身立院

李靚蕾現身立法院為兒少請命一度落淚。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕李靚蕾2021年與王力宏宣布8年婚斷，許久未公開露面的她今（2日）於兒童節前夕現身立法院出席民進黨立委范雲招開的記者會，同時要求衛福部建置「兒童工作證」制度，盼所有接觸兒少的工作者都需事先查核申請，過程中更不禁潸然淚下。

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李靚蕾以「建立兒童工作證制度」連署發起人身分現身立法院，她認為若礙於個資無法知道誰是性罪犯，「那是否至少讓我們知道誰不是性罪犯？可兼顧更生人隱私，也可確保孩子的安全。」說到激動之處，她更忍不住情緒當場落淚，哽咽表示現在是需要大家站出來的時候，透過民意站出來推動制度改變。

不僅如此，李靚蕾同時也在公共政策網路參與平台發起連署，盼外界一起連署要求建立「兒童工作證」制度，事後也在臉書公開喊話「希望大家能花幾分鐘時間，動動手指，連署附議：透過民意的聲量，要求建立『兒童工作證』制度，確保所有接觸到兒少的工作者，都沒有虐童或性犯罪前科。」

「從今天開始，不要再漠視侵害我們孩子權益的法規！」李靚蕾呼籲透過實際的行動，主動跟親朋好友談論此話題，動動手指點個讚，轉發相關貼文簽署連署書，一起透過民意的聲量推動修法建立兒童工作證制度，「我們的孩子，由我們自己來守護！」

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