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赤楚衛二看《咒》害怕睡不著！腦中重複咒語超洗腦

赤楚衛二昨抵台，為主演新片《366日》宣傳。（記者王文麟攝）赤楚衛二昨抵台，為主演新片《366日》宣傳。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本人氣男星赤楚衛二昨抵台，為主演新片《366日》宣傳，聊到台灣電影，赤楚衛二似乎非常愛恐怖電影，大方分享自己對台灣電影《咒》印象深刻。

赤楚衛二昨抵台，為主演新片《366日》宣傳。（記者王文麟攝）赤楚衛二昨抵台，為主演新片《366日》宣傳。（記者王文麟攝）

赤楚衛二說：「我很喜歡看恐怖片，高中之後也看了很多，但《咒》真的超可怕的！看完之後腦中一直重複著那段咒語，現在聊到這部片，都有點擔心會睡不著！」

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問他未來是否想演恐怖片？赤楚衛二立刻表示，「想！而且我要演被嚇的那一方，這樣才可以和觀眾站在同一陣線。」

首次來台的他，見到台灣街頭滿滿的機車，一到綠燈就同時往前衝，腦海浮現「瑪利歐賽車」的遊戲畫面，感到十分新鮮；見到台灣粉絲熱情接機，赤楚衛二說真的很開心，實際上見到台灣粉絲後，發現大家非常熱情，日文程度也很好。

赤楚衛二昨抵台，為主演新片《366日》宣傳。（記者王文麟攝）赤楚衛二昨抵台，為主演新片《366日》宣傳。（記者王文麟攝）

《366日》故事靈感來自HY跨越世代的經典同名歌曲，赤楚衛二分享自己的人生歌曲是《火影忍者》第五代的片尾曲、由The Mass Missile演唱的《今まで何度も》，表示每次心情低落時，聽到這首歌會立刻獲得許多正能量。

赤楚衛二昨抵台，為主演新片《366日》宣傳。（記者王文麟攝）赤楚衛二昨抵台，為主演新片《366日》宣傳。（記者王文麟攝）

追問赤楚衛二若有機會演《火影忍者》真人版，是否願意？他一聽說，很想演「小李」，原因是他雖然在忍術方面不是有才華，但會靠努力去精進自己，是很熱血、願意付出的角色。《366日》今在台上映。

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