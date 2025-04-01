赤楚衛二「吃貨上身」兩度NG回答！《366日》遇身分錯亂

赤楚衛二今（1）在台宣傳主演日片《366日》。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕赤楚衛二今（1）在台宣傳主演日片《366日》，一亮相就用中文自介「大家好，我是赤楚衛二」，隨後不小心打噴嚏，模樣呆萌；記者會上他兩度答非所問，先是歪樓想嗑台灣美食，隨後認真回答問題，展現冷面笑匠的一面。

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赤楚衛二今（1）在台宣傳主演日片《366日》。（記者王文麟攝）

據悉，赤楚衛二對台灣珍奶情有獨鍾，問他來台後，是否如願喝到？他試圖搞笑說，「剛先吃了蒸餃」，之後坦言台灣珍奶超好喝，希望每天都能喝到。

赤楚衛二在《366日》演出年齡跨度大，個性內斂，他說，整部電影最美好的部分是為了對方著想，選擇離開，故事淒美又動人，只是因為電影並非順拍，因此同一天面臨要演高中生，又得演大人，有時會感到混亂。

赤楚衛二今（1）在台宣傳主演日片《366日》。（記者王文麟攝）

聊到和角色的相同和相異處，戲中的赤楚衛二個性內斂、不善於表達，對夢想執著；他表示，和角色的共通點是重視夢想，但私下比較外向，又很喜歡講話。

不過片中，赤楚衛二因身體因素，在工作、戀情上遭遇挫折，問他私下會如何應對？他突然回說，「現在最想吃滷肉飯」，後來自嘲不好意思回答錯問題，直言遇上挫折時，時間是最好的良藥，能淡化傷痕。

赤楚衛二今（1）在台宣傳主演日片《366日》。（記者王文麟攝）

這次赤楚衛二和上白石萌歌合演情侶，他大讚女方率真、誠實，是心靈純真的女孩，稱她很會把心境帶入角色的演員。

得知片中女主角的生日是2月29日，上白石萌歌生日是2月28日，赤楚則是3月1日，3人生日巧妙連結；他透露，當初知道這層巧合時覺得很意外，甚至懷疑劇組是故意這樣選角的嗎？覺得根本是奇蹟般的事情。《366日》4月2日在台上映。

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