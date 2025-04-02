晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《有病才會喜歡你》演員抵嘉！ 黃冠智巧遇曾教媽媽的老師

《有病才會喜歡你》演員今天到嘉義市校園與學子分享幕後故事。（興華中學提供）《有病才會喜歡你》演員今天到嘉義市校園與學子分享幕後故事。（興華中學提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕校園愛情電影《有病才會喜歡你》獲得許多年輕人共鳴，今劇組演員南下嘉義市，進入校園與學子分享電影幕後故事，其中演員黃冠智的媽媽，曾是嘉義市興華中學學務主任陳盈位的學生，2人在校園裡意外相遇，牽起2代校園情誼。

相關新聞：楊千霈遭爆交往「建材業陳傑憲」缺席《有病》首映！導演反應曝光了

興華中學表示，家長會長廖健傑與特助江政達協助推動下，透過嘉義縣教育展望協會總幹事詹麗菁安排促成，《有病才會喜歡你》劇組今天入校與學生進行影視交流。

電影《有病才會喜歡你》演員今天到嘉義市校園進行影視交流。（興華中學提供）電影《有病才會喜歡你》演員今天到嘉義市校園進行影視交流。（興華中學提供）

演員黃冠智、江齊、劉修甫今分享說，《有病才會喜歡你》的劇情，從裝病的概念出發，講述問題少年葉子杰在意外中發現「有病真好」，進而展開意想不到的旅程，導演許富翔藉此探討生離死別議題，希望大眾能關注留下來的人該如何面對失去，學習如何繼續前行。

今天交流會中，演員們分享拍片過程中趣事，以及角色塑造的心路歷程、電影幕後故事，學子好奇踴躍提問，不少學生表示，對電影產業有更深刻認識，也激發對影視藝術的興趣，還有學生立志未來要朝電影創作發展。

《有病才會喜歡你》劇組今到嘉義市興華中學進行影視交流，演員黃冠智（左）意外與曾教過他媽媽（右）的興華中學主任陳盈位（中）相遇，十分驚喜。（興華中學提供）《有病才會喜歡你》劇組今到嘉義市興華中學進行影視交流，演員黃冠智（左）意外與曾教過他媽媽（右）的興華中學主任陳盈位（中）相遇，十分驚喜。（興華中學提供）

而演員黃冠智的媽媽，曾是興華中學學務主任陳盈位的學生，今天2人在校園相遇，讓現場添增溫馨氣氛。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中