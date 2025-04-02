《有病才會喜歡你》演員抵嘉！ 黃冠智巧遇曾教媽媽的老師

《有病才會喜歡你》演員今天到嘉義市校園與學子分享幕後故事。（興華中學提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕校園愛情電影《有病才會喜歡你》獲得許多年輕人共鳴，今劇組演員南下嘉義市，進入校園與學子分享電影幕後故事，其中演員黃冠智的媽媽，曾是嘉義市興華中學學務主任陳盈位的學生，2人在校園裡意外相遇，牽起2代校園情誼。

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興華中學表示，家長會長廖健傑與特助江政達協助推動下，透過嘉義縣教育展望協會總幹事詹麗菁安排促成，《有病才會喜歡你》劇組今天入校與學生進行影視交流。

電影《有病才會喜歡你》演員今天到嘉義市校園進行影視交流。（興華中學提供）

演員黃冠智、江齊、劉修甫今分享說，《有病才會喜歡你》的劇情，從裝病的概念出發，講述問題少年葉子杰在意外中發現「有病真好」，進而展開意想不到的旅程，導演許富翔藉此探討生離死別議題，希望大眾能關注留下來的人該如何面對失去，學習如何繼續前行。

今天交流會中，演員們分享拍片過程中趣事，以及角色塑造的心路歷程、電影幕後故事，學子好奇踴躍提問，不少學生表示，對電影產業有更深刻認識，也激發對影視藝術的興趣，還有學生立志未來要朝電影創作發展。

《有病才會喜歡你》劇組今到嘉義市興華中學進行影視交流，演員黃冠智（左）意外與曾教過他媽媽（右）的興華中學主任陳盈位（中）相遇，十分驚喜。（興華中學提供）

而演員黃冠智的媽媽，曾是興華中學學務主任陳盈位的學生，今天2人在校園相遇，讓現場添增溫馨氣氛。

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