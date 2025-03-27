晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

楊千霈遭爆交往「建材業陳傑憲」缺席《有病》首映！導演反應曝光了

《有病才會喜歡你》首映，（左起）詹懷雲、江齊、劉修甫、黃冠智。（記者潘少棠攝）《有病才會喜歡你》首映，（左起）詹懷雲、江齊、劉修甫、黃冠智。（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕導演許富翔執導的新片《有病才會喜歡你》今（27）日舉辦首映會，演員群詹懷雲、江齊、劉修甫、黃冠智、百白也一同出席。日前遭爆料拍拖「建材業陳傑憲」的楊千霈，也在片中飾演江齊母親，卻沒有出席首映活動，導演許富翔聽聞當場錯愕直說：「我不知道這個新聞耶！而且通告不是我發的！」

楊千霈在開演前低調現身《有病才會喜歡你》首映會。（記者潘少棠攝）楊千霈在開演前低調現身《有病才會喜歡你》首映會。（記者潘少棠攝）

相關新聞：楊千霈淚崩揭離婚真相「不想隱瞞」 親曝與前夫最後通話

導演許富翔老婆陳意涵雖然這次沒有參與演出，但也特地來看電影力挺老公，許富翔笑說出門時陳意涵有問他「這個電影在講什麼東西」，透露老婆晚上會第一次看片，「她還沒有看過完整的，先前只有看過一些片段。」

《有病才會喜歡你》首映，（左起）百白、劉修甫、詹懷雲、許富翔、江齊、黃冠智。（記者潘少棠攝）《有病才會喜歡你》首映，（左起）百白、劉修甫、詹懷雲、許富翔、江齊、黃冠智。（記者潘少棠攝）

由於詹懷雲現場送上性感的三角泳褲，喊話「如果票房破億，就和導演一起穿三角泳褲去綠島潛水寄信！」笑言票房破億就一起「下海」。一旁的好兄弟黃冠智和劉修甫也默契十足地同樣自備三角泳褲，笑喊四人可以組個「有病潛水團」，等到票房破億也可以一起。

《有病才會喜歡你》首映，詹懷雲（左）、江齊。（記者潘少棠攝）《有病才會喜歡你》首映，詹懷雲（左）、江齊。（記者潘少棠攝）

身兼主持人的百白當場問江齊該不會也要穿泳褲下水，江齊害羞的笑說：「沒有啦！我對這部電影很有信心，怕時間太短導演來不及練身體會被其他三個人比下去，所以準備了六塊肌送給導演。」許富翔被問到是否有因為情趣穿三角泳褲給老婆看，當場自嘲「情趣也是需要實力的！」《有病才會喜歡你》將於4月2日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中