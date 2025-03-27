楊千霈遭爆交往「建材業陳傑憲」缺席《有病》首映！導演反應曝光了

《有病才會喜歡你》首映，（左起）詹懷雲、江齊、劉修甫、黃冠智。（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕導演許富翔執導的新片《有病才會喜歡你》今（27）日舉辦首映會，演員群詹懷雲、江齊、劉修甫、黃冠智、百白也一同出席。日前遭爆料拍拖「建材業陳傑憲」的楊千霈，也在片中飾演江齊母親，卻沒有出席首映活動，導演許富翔聽聞當場錯愕直說：「我不知道這個新聞耶！而且通告不是我發的！」

楊千霈在開演前低調現身《有病才會喜歡你》首映會。（記者潘少棠攝）

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導演許富翔老婆陳意涵雖然這次沒有參與演出，但也特地來看電影力挺老公，許富翔笑說出門時陳意涵有問他「這個電影在講什麼東西」，透露老婆晚上會第一次看片，「她還沒有看過完整的，先前只有看過一些片段。」

《有病才會喜歡你》首映，（左起）百白、劉修甫、詹懷雲、許富翔、江齊、黃冠智。（記者潘少棠攝）

由於詹懷雲現場送上性感的三角泳褲，喊話「如果票房破億，就和導演一起穿三角泳褲去綠島潛水寄信！」笑言票房破億就一起「下海」。一旁的好兄弟黃冠智和劉修甫也默契十足地同樣自備三角泳褲，笑喊四人可以組個「有病潛水團」，等到票房破億也可以一起。

《有病才會喜歡你》首映，詹懷雲（左）、江齊。（記者潘少棠攝）

身兼主持人的百白當場問江齊該不會也要穿泳褲下水，江齊害羞的笑說：「沒有啦！我對這部電影很有信心，怕時間太短導演來不及練身體會被其他三個人比下去，所以準備了六塊肌送給導演。」許富翔被問到是否有因為情趣穿三角泳褲給老婆看，當場自嘲「情趣也是需要實力的！」《有病才會喜歡你》將於4月2日在台上映。

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