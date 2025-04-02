孫翠鳳嗆親生女兒「長得醜」 陳昭婷哀嚎：選丈夫不找帥哥

孫翠鳳、王傳一、陳昭婷、林俊逸、周明宇、大文-郭文頤、張大春等人合作全民大劇團音樂劇《情人哏裡出西施》。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕孫翠鳳、王傳一和陳昭婷、「大文」郭文頤和林俊逸、周明宇等人合作全民大劇團音樂劇《情人哏裡出西施》，孫翠鳳和女兒陳昭婷劇中分別飾演吳王夫差和東施，母女倆戲裡要談戀愛，私下卻是一見面就鬥嘴的類型，陳昭婷今受訪時埋怨媽媽都說她長得醜，孫翠鳳吐嘈：「我明明眼睛這麼大，妳跟我比起來當然差得遠。」

女兒陳昭婷說媽媽孫翠鳳（圖）常說她醜。（記者陳奕全攝）

陳昭婷說媽媽當老師時，對外面的學生都很有耐心，但對她只有三次容忍額度。（記者陳奕全攝）

孫翠鳳還說陳昭婷常常向她抱怨：「你為什麼選丈夫沒有好好選個帥哥？選個單眼皮！」但她用劇名自嘲「情人眼底有秦漢」，陳昭婷卻說媽媽當老師時，對外面的學生都很有耐心，可以讓學生犯十次錯，但對她只有三次容忍額度，一超過就會爆炸罵：「怎麼這麼笨！」在旁的王傳一忍不住跳出想化解母女爭執，開玩笑說：「因為外面學生有付錢。」讓現場人哈哈大笑。

請繼續往下閱讀...

王傳一第一次演舞台劇。（記者陳奕全攝）

而這齣戲也是王傳一第一次演舞台劇，劇中飾演越王句踐，他慶幸自己不用像孫翠鳳全程台語，只需要講中文台詞，「我國文造詣比台語好太多」，但首度演出舞台劇，他說：「以前在攝影機面前演戲可以NG，演不好就卡接，但舞台劇是LIVE演出，加上張大春老師歌詞太難，要認真排練。」過去是男團「可米小子」出身的他認為開口唱歌沒有太大難度，「這幾年很少在舞台唱歌，都只有在家中KTV唱。」

林俊逸身為這齣舞台劇的「學長」，提點王傳一。（記者陳奕全攝）

林俊逸身為這齣舞台劇的「學長」，他提點王傳一角色的演出「會很累」，必須要儲備許多體力，王傳一自信說：「我每天都慢跑五公里，應該可以應對，不然就多喝一點滴雞精。」

此外，孫翠鳳首度和全民大劇團合作，她先開玩笑稱過往明華園戲劇總團開記者會都沒有台下一字排開的記者，王傳一開玩笑說：「這是影劇圈標配。」接著孫翠鳳指出和全民大劇團合作，主要是因為他們「相當瘋狂」，總有新點子，對你來說的挑戰會是什麼？「士農工商的角色我都演過，很喜歡演出喜劇，很多人都不知道我是喜劇演員，都以為我非常正經、帥氣，其實我本身很愛歡樂氛圍。」因此這回跨出舒適圈來挑戰。

《情人哏裡出西施》將於北、中、南共演出八個場次：7/11~7/13於臺北表演藝術中心，8/2、8/3於臺中中山堂，8/9、8/10於高雄衛武營，購票請上OPENTIX兩廳院系統。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法