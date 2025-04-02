真的不是愚人節消息！兩位神級導演攜手小布 推《從前，有個好萊塢》續集

〔記者許世穎／綜合報導〕多家外媒今（2）日報導，由鬼才導演昆汀塔倫提諾執導的《從前，有個好萊塢》計劃拍攝一部續集電影，並由大衛芬奇執導，憑該片拿下奧斯卡最佳男配角的「小布」布萊德彼特回歸主演，李奧納多狄卡皮歐也有望回歸，不過由於消息曝光時美國還在過愚人節（4月1日），一度讓大家半信半疑。

根據多家媒體報導，這部預定的續作劇本來自昆汀，並會由Netflix發行，消息首先來自外媒《ThePlaylist》以及媒體人傑夫史奈德（Jeff Sneider）爆料，提及包括小布、大衛芬奇參與，預算可能高達2億美金（約台幣66.42億元），並預定今年7月在加州開拍。

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消息也指出，電影劇本就來自昆汀，是他原計劃但沒拍成的最後一部執導作品《影評人》的劇本發展出來的。史奈德也提到，李奧納多也在洽談演出，但電影更像是一部以小布飾演的替身演員為主角的電影，因此如果李奧納多真的加入，戲份可能也不會多。

布萊德彼特在《從前，有個好萊塢》飾演曾上過戰場的替身演員。（資料照，双喜提供）

後續包括《Deadline》、《綜藝》等媒體也相繼報導，但部分媒體提及李奧納多不會參與，一切都還沒有定論。《好萊塢報導者》則報導，劇本確實來自昆汀，但不算是《影評人》劇本發展出來的，但小布很喜歡《影評人》劇本中的一些元素，尤其他在《從前，有個好萊塢》的角色也在該劇本中。

報導另外指出，因為《影評人》最後沒拍成，小布詢問昆汀是否交給別的導演拍攝，但昆汀表示要看對象是誰，之後小布帶著多次合作的好友大衛芬奇來找昆汀，他就答應了。

原先《從前，有個好萊塢》是由索尼發行（大部分的發行），但Netflix先前和大衛芬奇有簽定優先協議，如今Netflix可以發行，可能代表昆汀保有續集的版權，或者該片不算真正的「續集」也說不定，目前Netflix沒有對此消息發表回應。

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