I罩杯女神天木純傳引退？ 坦言：邁向30歲想要...

擁有I罩杯巨乳的日本寫真女星天木純。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕上圍雄偉的日本寫真女星天木純擁有「I級寫真Body」，是許多老司機的心頭好，今（1）日她突拋震撼彈，在社群上發出公告，疑似將以寫真偶像身分引退。沒想到，淘氣的她只是在替全新寫真集宣傳。

天木純對自己的身材相當有信心。（翻攝自X）

天木純今日透過網路表示，從17歲開始當地下偶像、18歲進入寫真界，先前還以熱波師身分在三溫暖傳遞香香的熱氣，擁有I罩杯的天木純說自己打算在邁向30歲之前，想全心全意替人生打算，所以決定離開寫真界。正當老司機們哭天喊地心痛又少了一位巨乳女神，天木純卻甜笑：「大家被騙了嗎？」原來今天是愚人節，這只是她開的一個玩笑罷了。

天木純趁著愚人節開玩笑說要告別寫真界，嚇了老司機一大跳。（翻攝自X）

29歲的天木純的巨乳吸引無數男性，也被稱為「奇蹟二次元」，她開了要引退的玩笑之後，忍不住說，自己雖然就要邁向30歲，「絕對沒有要退休喔！」不僅如此，她說收到很多人的支持，還有許多人喜歡她的寫真，因此她動力滿滿準備在10月推出個人第6本寫真集。

天木純也賣了個關子，她說最新的寫真集會跟以往的風格大不相同，也希望能成為粉絲心中最愛的一本。

天木純將在10月推出第6本個人寫真集。（翻攝自X）

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