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金秀賢記者會又說謊？與金賽綸對話驚見疑「未成年交往鐵證」

金秀賢與在記者會上指控「橫豎研究所」公開的聊天紀錄為造假。（翻攝自YT、歐新社）金秀賢與在記者會上指控「橫豎研究所」公開的聊天紀錄為造假。（翻攝自YT、歐新社）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓演員金秀賢近期因疑與已故女星金賽綸在未成年時交往引爭議，金秀賢於昨（31日）首度公開露面出席記者會，聲淚俱下表示自己是在女方成年時才交往，同時也指控「橫豎研究所」公開的聊天紀錄為造假。

金秀賢在聊天室傳了一張金賽綸2015年的照片，被網友認為當時就已經交往。（翻攝自YT）金秀賢在聊天室傳了一張金賽綸2015年的照片，被網友認為當時就已經交往。（翻攝自YT）

金秀賢傳的照片（左）與金賽綸在2015年底主持節目《Music Bank》時的造型一致。（翻攝自韓網）金秀賢傳的照片（左）與金賽綸在2015年底主持節目《Music Bank》時的造型一致。（翻攝自韓網）

金秀賢崩潰痛哭引不少人相當心疼，但也有部分網友不買單，表示從「橫豎研究所」公開的聊天紀錄中，可以看到在2016年6月24日金秀賢傳了一張金賽綸的照片大讚「這也太可愛了吧」，但圖中的金賽綸身穿膚色透膚禮服、扎著雙辮子，與她在2015年底主持節目《Music Bank》時的造型一致，當時金賽綸確實是未成年。

相關新聞：為何金秀賢不提金賽綸姓名？韓網紅解答：叫名字才奇怪

對此，部分網友認為這張圖間接證實金秀賢在記者會仍在說謊，不過也有另一派認為聊天紀錄僅能代表雙方早就認識，不能代表交往，因此爭議仍持續延燒中。

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