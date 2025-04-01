為何金秀賢不提金賽綸姓名？韓網紅解答：叫名字才奇怪

金秀賢（左）在記者會中僅以「故人」稱呼金賽綸（右）引起討論。（歐新社、翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國男星金秀賢昨（31日）終於召開記者會，回應與已故女星金賽綸的感情風波。然而，在長篇說明過程中，他始終未直接提及金賽綸的名字，而是以「故人」稱呼對方，此舉引發外界批評。對此，知名韓籍網紅「太咪瘋韓國」出面解釋，「故人」在韓國文化中其實是一種尊敬的用語。

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針對這場記者會，網紅「太咪瘋韓國」在社群平台Threads發文討論，提到許多人好奇為何金秀賢的經紀公司代表會特別錄音，她無奈感嘆，「你們如果被陰過一次，就會跟我一樣開始錄音了。」她坦言，以前自己也不會特別錄音，但有過一次受害經歷後，便開始養成錄音習慣，並強調「在韓國演藝圈跟人家打電話講公事，一定要錄音」。

至於為何金秀賢在記者會上只用「故人」稱呼金賽綸，「太咪瘋韓國」指出，「故人」這個詞在韓國是尊敬的用語，呼籲大家不要再批評金秀賢不直接叫出金賽綸的名字，直言「在那個場合叫金賽綸的名字才奇怪啊～」。

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金秀賢在昨日的記者會中，坦承與金賽綸有過一段戀情，是在《淚之女王》播出4年前交往過約一年，否認與未成年金賽綸交往的說法。對於金賽綸家屬主張的2016年KakaoTalk（通訊軟體）對話紀錄，他則指控內容遭到變造。至於外界指控逼迫金賽綸還債，才導致對方做出悲劇性的選擇，他也反駁並非事實，並在現場公開所屬經紀公司和金賽綸經紀公司的對話音檔，強調公司寄存證信函給金賽綸一事，早已和女方經紀公司說明過只是走程序，希望金賽綸收到後不要感到驚慌。

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