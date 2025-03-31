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娛樂 最新消息

赤楚衛二抵台巧撞「金秀賢道歉」！200粉絲力挺日文告白喜歡你

赤楚衛二首次抵台，打扮休閒見粉絲。（記者王文麟攝）赤楚衛二首次抵台，打扮休閒見粉絲。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕日星赤楚衛二今（31）下午抵台，為新片《366日》宣傳，巧的是，他抵台時間剛好就是韓星金秀賢的道歉記者會，雖然關注度稍微被分散，松山機場仍聚集約200名赤楚粉絲迎接偶像，證明人氣居高不下。

赤楚衛二首次抵台，打扮休閒見粉絲。（記者王文麟攝）赤楚衛二首次抵台，打扮休閒見粉絲。（記者王文麟攝）

赤楚衛二主演BL日劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》爆紅，他今來台為新片《366日》宣傳，約3點38分左右出關，200名粉絲放聲尖叫，有粉絲趁機用日文告白「最喜歡你了。」讓他露出害羞笑容。

赤楚衛二首次抵台，打扮休閒見粉絲。（記者王文麟攝）赤楚衛二首次抵台，打扮休閒見粉絲。（記者王文麟攝）

赤楚衛二此次打扮休閒，灰色上衣搭配牛仔褲，一亮相時，還戴著白口罩站在定點讓台媒拍好拍滿，接著摘下口罩、揮手致意，之後更靠近粉絲，和大家一起合照；聽到不少人用日文大喊，「超可愛」、「好帥喔」，赤楚衛二似乎非常害羞，隨即露出暖男笑容回應。

雖然今日台北天候不佳，加上又是週一下午，仍有不少粉絲帶著應援物品熱情接機，甚至傳出有人一大早就在松山機場守候，也有海外粉絲特地來台見偶像。

赤楚衛二首次訪台，花了約5分鐘上車，在車上更主動搖下車窗和粉絲們致意，親和力滿分。據悉，他在車上重溫台灣粉絲替他應援的慶生影片，期待和大家相見歡。《366日》於4月2日在台上映。

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